魏明谷辦健走 王惠美拚掃街

2018年11月18日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨縣長候選人王惠美昨到三民市場掃街拜票，受到熱烈歡迎。（吳敏菁翻攝）

超級黃金周末，魏明谷競選總部16日一早舉辦「守護彰化，八卦聖山團結健走」，吸引數千支持者參與，拉開「對，就做！」毛巾，凍蒜響雲霄；晚間彰化市永安夜市造勢晚會，總統蔡英文呼籲選對的縣長。國民黨候選人王惠美進行南彰車隊拜票，支持者紛紛比勝利。

小英助陣 拜大佛展親民

魏明谷競選總部17日上午舉辦八卦山健走，吸引數千人參與；從天空步道走到大佛廣場，支持者紛紛爭相和魏明谷合影，千人啟動守護大地，魏明谷、衛福部長陳時中等引領向大佛禮敬。

魏明谷表示，推動台化停爐轉型，為的是終結50年彰化市的汙染，現在台化成為觀光工廠，吸引絡繹不絕人潮前往購買化妝品等創造3贏，禁採八卦山砂石讓生態恢復了；堅持做對的事，和所有彰化市民一起，打造無汙染的幸福彰化。

晚上造勢晚會，總統蔡英文、詩人吳晟、主持人鄭弘儀和余天等都來紛紛來助講拉抬氣勢；稱魏明谷不畏壓力和困難，杜絕汙染，推動綠色能源，彰化正在前進關鍵時刻，掌舵人不能換，要繼續連任。

市場拜票 支持者比勝利

王惠美一早到八卦山和三民市場和群眾握手拜票，受到熱烈的歡迎；緊接著車隊到埔鹽、溪湖、埔心、永靖和田尾掃街拜票，沿途受到支持紛紛比出2號勝利的手勢。

無黨候選人黃文玲則直撲溪州公園，批評蔡英文總統大陣仗動台灣農村文學館，現場卻只是1個布幕，讓人錯亂。彰化縣文化局表示，縣府向中央爭取經費將設立全國唯一「台灣農村文學館」，眾多台灣文學家為農民書寫，不要為選舉，抹殺縣府團隊和民間的努力。

(中國時報)