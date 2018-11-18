魏明谷辦健走 王惠美拚掃街

民進黨昨在彰化造勢，總統蔡英文（左）為彰化縣長候選人魏明谷（右）站台。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導
國民黨縣長候選人王惠美昨到三民市場掃街拜票，受到熱烈歡迎。（吳敏菁翻攝）

超級黃金周末，魏明谷競選總部16日一早舉辦「守護彰化，八卦聖山團結健走」，吸引數千支持者參與，拉開「對，就做！」毛巾，凍蒜響雲霄；晚間彰化市永安夜市造勢晚會，總統蔡英文呼籲選對的縣長。國民黨候選人王惠美進行南彰車隊拜票，支持者紛紛比勝利。

小英助陣 拜大佛展親民

魏明谷競選總部17日上午舉辦八卦山健走，吸引數千人參與；從天空步道走到大佛廣場，支持者紛紛爭相和魏明谷合影，千人啟動守護大地，魏明谷、衛福部長陳時中等引領向大佛禮敬。

魏明谷表示，推動台化停爐轉型，為的是終結50年彰化市的汙染，現在台化成為觀光工廠，吸引絡繹不絕人潮前往購買化妝品等創造3贏，禁採八卦山砂石讓生態恢復了；堅持做對的事，和所有彰化市民一起，打造無汙染的幸福彰化。

晚上造勢晚會，總統蔡英文、詩人吳晟、主持人鄭弘儀和余天等都來紛紛來助講拉抬氣勢；稱魏明谷不畏壓力和困難，杜絕汙染，推動綠色能源，彰化正在前進關鍵時刻，掌舵人不能換，要繼續連任。

市場拜票 支持者比勝利

王惠美一早到八卦山和三民市場和群眾握手拜票，受到熱烈的歡迎；緊接著車隊到埔鹽、溪湖、埔心、永靖和田尾掃街拜票，沿途受到支持紛紛比出2號勝利的手勢。

無黨候選人黃文玲則直撲溪州公園，批評蔡英文總統大陣仗動台灣農村文學館，現場卻只是1個布幕，讓人錯亂。彰化縣文化局表示，縣府向中央爭取經費將設立全國唯一「台灣農村文學館」，眾多台灣文學家為農民書寫，不要為選舉，抹殺縣府團隊和民間的努力。

(中國時報)

徐涉送白米爭議 藍綠皆質疑 涂黃找大咖助陣 蕭全力催票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。