涂黃找大咖助陣 蕭全力催票

國民黨提名的市長候選人黃敏惠（左）到香湖公園向民眾拜票。（廖素慧翻攝）

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中國時報
／嘉市報導
無黨籍市長候選人蕭淑麗（左）到興安里家戶拜票。（廖素慧翻攝）
嘉義市長涂醒哲駁斥「香湖公園」的「北」字快浮現，是無稽之談。（廖素慧翻攝）

嘉義市長選戰3強鼎立，選情緊繃，投票前的黃金周末造勢活動連攤、搶票凶，18日副總統陳建仁將陪同爭取連任的民進黨籍市長涂醒哲拜票，國民黨提名市長候選人黃敏惠在市立棒球場停車場有「翻轉雲嘉嘉南」大型造勢晚會，前總統馬英九站台。

國民黨嘉義市長候選人黃敏惠17日到香湖公園拜票，香湖公園源自古諸羅八景之一的「北香秋荷」的湖景，黃敏惠在市長任內開闢為「北香湖公園」，涂醒哲上任後改為「香湖公園」，有陳姓老先生向黃敏惠說「香湖公園石碑的『北』字快浮出來了」，黃敏惠笑答「真的欸！」，意涵耐人尋味。

涂醒哲回應說，「香湖公園」是里長投票表決而命名，市長選舉要比政績，而不是談虛幻、玄怪的無稽之談。

蕭辦感恩晚會 積極拜票

蕭淑麗17日到興安里挨家挨戶拜票，晚上在精忠新城辦感恩晚會，她16日在經國新城已辦感恩晚會哽咽催票，50餘年黨齡的國民黨籍致遠里長宋燕生站台表態支持，還有90餘歲傅奶奶老淚縱橫為她催票。

18日晚上5時30分國民黨在市立棒球場停車場舉辦「2018翻轉雲嘉嘉南堅定向前團結勝選」晚會，黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博同台造勢，前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義等人站台。

綠營每日一星 為涂打氣

民進黨有「每日一星」拜票活動，18日下午副總統陳建仁陪同涂醒哲參訪聖馬護理之家，到涂醒哲競選總部加油打氣；19日新竹市長林智堅參訪嘉義火車站，20日前行政院副院長葉菊蘭參訪228紀念碑，21日立委李俊俋陪同文化路夜市掃街拜票，22日立委陳瑩向原住民、新住民拉票，23日行政院長賴清德掃街。

(中國時報)

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