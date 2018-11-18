饒萬人團結造勢 劉市場掃街

2018年11月18日 01:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

選戰進入倒數計時，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴在黃金周末舉行團結造勢大會，饒慶鈴高喊，這次選舉是對執政黨的期中考，大家用選票把小英政府「死當」，現場與馬英九、黨籍候選人及近萬名支持群眾高唱「夜襲」、「國旗歌」，氣勢如虹；對手劉櫂豪則前往中央市場掃街拜票，與熱情的支持者握手、合照。

馬站台促藍無縫接軌

5天內來台東第2次，馬英九昨天上午陪饒慶鈴連跑3個部落，要守住藍營的原鄉基本盤，下午參加團結造勢大會，再度肯定黃健庭的政績，重申只有藍軍繼續執政，台東的農產品才能賣到中國大陸，也只有饒慶鈴能無縫接軌黃健庭的幸福縣政。

國民黨台東縣黨主委吳秀華說，從鄺麗貞登記參選那天起，她與她的兄長吳俊立就飽受外界質疑，不論他們兄妹倆人如何解釋，外界依然對他們兄妹不諒解，她呼籲大家票投饒慶鈴，不要把票投給被利用的人，不要投給只聽老師蔡英文的指示做事的人。

饒慶鈴則說，對手劉櫂豪在軍公教警消年金改革、海岸法、台26線開通等都沒有幫台東發聲，忙著上電視當名嘴，而她9年來持續在議會為縣政努力，一定能讓台東更好。

劉喊早安握緊鄉親手

劉櫂豪則是一早就與妻子前往鯉魚山與中央市場拜票，向早起運動與買菜賣菜的鄉親道早，握緊每雙手，也邀請大家20日晚間踴躍前來參加選前之夜。

另外，劉櫂豪及前立委賴坤成昨天一起也為台東市豐樂里長候選人鄧弘明站台，由於劉、賴兩人曾因選舉有了心結，賴坤成呼籲大家拋棄個人成見，力挺劉櫂豪，讓縣政龍頭能綠色執政。

(中國時報)