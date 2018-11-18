謝文進人民最大晚會 2萬人相挺

2018年11月18日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

無黨籍新竹市長候選人謝文進17日晚上在樹林頭夜市廣場，舉辦「人民最大─新竹向前進」萬人造勢晚會，現場湧入近2萬支持者。謝文進表示，這次市長選舉是市民最大，是新竹人跟民進黨的對決，大家要用選票，發出對民進黨不滿的怒吼，集中選票給民進黨一個教訓。

謝文進表示，23日選前之夜的遊行，只有林智堅可以遊行到東門城圓環，其他候選人都不准，完全破壞新竹市傳統的政治文化，讓新竹市民主倒退40年，大家所期待的新竹市跟4年前沒有差別，林智堅除了不斷挖補公園、剪綵、辦活動，新竹市有真正的長遠建設嗎？

他說，林智堅4年來花大錢包裝自己，強調兒童城市，竟然還會發生震驚全國的虐童案，形塑的幸福城市馬上破功，所謂的民進黨執政品質保證，馬上讓新竹人看破手腳，大家都被民進黨騙了。

謝文進強調，11月24市長選舉是選擇一個踏實、務實的正派市長，他來做市長的話會打造一個清廉政府、平安的社會，這次市長選舉，是市民最大，是新竹人跟民進黨的對決。

他表示，看到現在的民進黨主政者做得非常離譜，很多鄉親非常失望，民進黨的黨內派系，為了自己的利益，黨內鬥爭、搶權力搶位置，吃相難看，讓台灣人民看破手腳，原來民進黨執政品質保證攏係假。

昨天的晚會由藝人陳雷、苗可麗，與王彩樺開場帶來一連串精彩的表演，包括國民黨前市長林政則、市議員段孝芳與多位眷村里長都率領支持者來到現場，民進黨立院總召柯建銘夫人林道春也現身上台，成為最驚喜的神祕嘉賓。

(中國時報)