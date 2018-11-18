還水於民 王麗萍籲打掉攔河堰

2018年11月18日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長候選人張麗善利用超級周六掃街，呼籲雲林縣民全力相挺。縣長李進勇坦言自己選情很危險，蔡英文總統17日特地來雲林固票。王麗萍針對藍綠為了水井規費吵翻天，主張打掉集集攔河堰，讓六輕還水於民，所有問題就能迎刃而解。

張麗善昨天一整天掃街拜票，清晨在虎尾德興市場徒步拜票，接著前往斗六西市場掃街，和搭檔斗六市長謝淑亞、斗六市長林聖爵一起拜票，爭取基層選民支持，下午則轉往莿桐以車隊掃街。

張麗善疾呼，在選戰最後關頭，泛藍力量一定要團結一致，成為「全台最大黨─討厭民進黨」，支持她和國民黨候選人當選，讓討厭的民進黨倒。

蔡英文總統繼本月11日到雲林為李進勇大造勢後，昨日再度來雲林為李固盤。

雲林同鄉會全國總會長黃銘德號召同親力挺李進勇及斗六市長候選人林慧如等人，李在為林助講時說，林現在還很危險，呼籲斗六人千萬要支持林。

他接著話鋒一轉強調「當然我自己也很危險」，籲請大家團結力挺他和林當選，繼續為大家服務。

王麗萍緊抓住選情最後一個周六，拚命地在沿海徒步掃街，對於藍綠兩對手為了農業水井規費問題吵翻天，甚至興訟，主張只要打掉集集攔河堰，讓六輕還水於民，農業灌溉用水便解決。

王麗萍說，打掉攔河堰，還水於母親之河濁水溪，不但灌溉用水不成問題，也能一舉解決西螺、二崙、崙背等溪北線揚塵問題，避免濁水溪上中下游生態危機。

(中國時報)