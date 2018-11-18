徐榛蔚打乾淨選戰 掃街拜票

徐榛蔚昨下午走訪吉安稻香、永興村掃街拜票。（張祈翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚面對敵營近日多次質問，秉持「不批評、不謾罵、不回應」的「3不原則」，以包容、正向態度走自己的路，選前黃金周末，她展現母雞帶小雞氣勢，陪同議員、鄉長候選人拜訪民眾，向選民再三懇託，徐榛蔚17日說，她不怕任何假消息和人身攻擊，絕不屈服、會奮戰到底。

「凍蒜！凍蒜！」徐榛蔚所到之處都有熱情民眾聚集，聽到宣傳車經過，急著從家裡衝出門，就為了向徐榛蔚握手打氣，還有遠遠聽到鞭炮聲就在路口等待車輛經過的民眾，高舉1號手勢，大聲向徐榛蔚加油。

徐榛蔚昨隨同吉安鄉長候選人游淑貞、縣議員候選人沈君如走訪吉安稻香、永興村，以母雞帶小雞方式拜票，互相拉抬聲勢，因幅員廣大，以車隊遊行加上步行拉票，最後在人潮多的黃昏市場結束掃街，2大村落整整花了3小時才完成。

「我們一定會支持妳的！」民眾向徐榛蔚熱情互動，徐榛蔚則不斷提醒鄉親不要輕信謠言，要集中選票支持國民黨，讓國民黨候選人全壘打，未來，才能夠縣鄉一心、府會合力，完成對鄉親承諾，延續花蓮幸福。

徐榛蔚深耕花蓮18年，走遍全縣13鄉鎮市、177村里、208個部落，在立法院評鑑為4A最優質立委，隨著選戰逼近，敵營近日連續對她隔空控訴，徐榛蔚穩住陣腳，繼續按著自己的步調，誓言要打一場「不批評、不謾罵、不回應」的乾淨選戰。

(中國時報)

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