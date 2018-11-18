陳永和展決心 徒步走進市府

2018年11月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「徒步進市府，展現決心跟不服輸，11月24日絕對會創造歷史！」無黨籍台南市長候選人陳永和17日一早偕妻女、南關線市議員候選人許又仁、牛埔里長候選人陳泰祥扛旗幟，一步一腳印從關廟山西宮走到市府，誓師「從南關線出發、台南市民一條心」，沿途遇到不少鄉親加油，陳永和汗如雨下笑說，台南起風了。

中央計畫於龍崎區牛埔設置事業廢棄掩埋場，為捍衛擁有世界級地景的家園，地方鄉親群起反對，經營螺絲工廠的陳永和因此參選里長，更因不滿政府漠視地方聲音，今年跳級選市長，與妻女組成三口組，花350萬元打這一場選戰。

陳永和也與理念相同的退休教師許又仁、退休校長陳泰祥組成「南關線三劍客」，3人透過參選市長、市議員與里長，訴求反對掩埋場的堅定意志。

陳永和等一行人昨上午8點從關廟山西宮出發，行經歸仁仁壽宮、仁德福祐清宮，12點半抵達市府，徒步15公里，因天氣炎熱，人人汗如雨下，陳永和最後走到7月宣布參選市長的市府前草地，簡短闡述理念後結束苦行。

陳永和昨也特製「台南起風了」旗幟，他說，參選之初被笑癡人說夢，一路走來，漸獲外界認同，擁有6萬會員的臉書社團《台南諸事會社》貼文表達力挺，讓他又驚又喜。他說，「台南真的起風了」，1124要創造歷史、創造台灣民主奇蹟。

陳永和說，發起步行緣於一直以來，政治人物都是被「送進」市府、市議會、立法院，「政治人物太舒適了，為什麼要人家『送』你一程？我要親自走到市府，展現決心。」他認為，政府忽視人民心聲，步行到市府凸顯「要做，就得辛苦一點，腳踏實際走自己的路。」

許又仁指出，從去年推動反龍崎區設置特殊事業廢棄物處理中心，到投身選舉訴求理念，昨天更進一步藉由步行希望最終能達到中止設置龍崎掩埋場的目的，也盼喚醒更多民眾關注這項環境議題。

(中國時報)