汐止香帥蛋糕辦健行 親子同樂

2018年11月18日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

台灣第一名的芋泥卷蛋糕，與時下流行的健行活動結合，延續「用腳旺台灣」的活動精神。由中國時報、香帥蛋糕17日於新北市汐止區舉辦「用腳旺台灣系列─汐止香帥親子健行活動」，融合台灣傳統美食文化與運動風，終點處更設置香帥蛋糕提供健行者免費品嘗，全民皆能一同共襄盛舉，並且邀請弱勢團體家扶中心的朋友一起同樂。

香帥蛋糕秉持在地精神於汐止紮根，多年來關注地方發展與社區生活，長期投入地方社區再造，籌組志工隊，舉辦健行、節慶等愛心關懷活動，服務在地鄉親。董事長王志德表示，「香帥蛋糕芋製所」已開幕，希望能透過廠館的觀光化，帶動周邊發展，創造就業機會，讓更多汐止的年輕人願意留在家鄉。

王志德說，將以廠館為基地，計劃更多有益於地方文化交流的活動，為地方發展盡一份心力。對於這塊土地不僅有著人親土親的認同感，更有取之於民、用之於民，回饋社會、服務人群的使命感。共同打造親子走出戶外有意義的健行，讓在地民眾與健行者一同能參與這個好吃又健康的行程。

參與民眾由星光橋起步，沿著基隆河道，將河道美景盡收眼底，雖然天公不作美下起細雨，健行者都表示漫步在雨中別有一番意境。終點設在香帥蛋糕芋製所，現場還有汐止國小弦樂隊提供專業級的演奏，胡靖杰、申喬希兩位實力派歌手接力演唱，讓健行民眾休息、品嚐糕點的同時能聆聽享受樂揚美妙的音符，得到身心靈的抒放。主辦單位更提供豐富的抽獎禮品，讓中獎者多了一份小確幸。

(中國時報)