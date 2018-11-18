韓國瑜突破政治明星魔咒之道

2018年11月18日 04:10 中國時報 主筆室

台灣走出威權體制完成民主化後，許多政治明星趁勢而起，他們抓住內外環境的變化與民心的趨向，搭上選舉列車，激發了民眾的熱情與期盼，因而迅速竄起，卻有如民主的魔咒，又背負著民眾的失望與罵名墜入人間。近20年來反覆循環，從陳水扁、馬英九到蔡英文、柯文哲，莫不如此。

從過去的案例觀察，這些不可一世的政治明星，獲得權力之後，並未忠誠回應民之所欲，無論是營私聚斂，是奉行黨意、恣意擴張黨權，或窩居雲端、自我感覺良好，這些曾經的萬人迷，都在政治生命的最後一哩路，飽受人民的唾棄，黯然走下神壇。

近年政治明星的殞落速度正在加快，作為新任總統，帶領民進黨首次完全執政的蔡英文，就任之初曾得到多數的民眾支持，但就任半年就有超過半數人不贊同她處理國家大事方式，兩年多的時間就超扁趕馬，步入兩人執政末期的困境。

另一位非政黨出身，自詡為白色力量的柯文哲，趁社會期待超脫藍綠之勢異軍突起，歷經4年光陰，曾經的白色力量卻遊走藍綠之間，為樹立帶領社會必須的價值觀與方向感。競選連任之際更陷入拉綠打藍的權謀算計，一個沒有明確價值觀、誠信受到懷疑的政治人物，即使勉強連任成功，未來能否帶領台灣撥亂反正，令人疑慮。

在蔡英文迅速殞落、柯文哲神話破滅情勢下，給了一位來自政黨、卻不被政黨舊形象綁架，不講意識形態、能接地氣、顧民生議題的非典型政治人物機會，讓一年前還名不上檯面的韓國瑜，在極短的時間內掀起「韓流」，為論資排輩、老舊迂腐的國民黨帶來機會，給綠大於藍、民心思變的高雄帶來希望。更重要的，有機會取代蔡、柯，擔負起導正台灣方向的重任。

前一世代的政治明星，需要較長時間累積政治能量才能出線，也要經過一段時間的消耗，才慢慢耗盡政治能量，終至眾叛親離。蔡英文經過相當一段時間的歷練與挫折，才成為政治明星，卻與柯文哲共同步上加速消耗的類似命運。

他們的命運給了韓國瑜快速崛起的機會，這讓人不免思考，在政治明星高速來去的現象中，到底對台灣社會有什麼樣的衝擊，會將迷航的台灣帶往何處？作為新興的政治明星，韓國瑜要如何避免步上前人後塵？

而要回答這些問題，首先就不可避免，必須先探討韓國瑜興起的原因。宏觀來說，台灣人民從制度和文化面，相對傾向於期盼支持一位具有足夠政治權威，能大刀闊斧解決問題的政治強人。台灣特殊的雙首長憲政架構與贏者通吃選舉制度，讓人民對強人政治有更高的期待。

長期以來的政治明星，或謀取私利，或沉溺政治鬥爭、為黨意而非民意服務，或游移投機沒有大是大非。但台灣正面臨嚴酷的外在挑戰，國家政治處境愈來愈艱難，經濟發展受困，民眾生活壓力不斷提高，卻看不到未來的希望，民眾希望自己的心聲被聽到，希望政治人物回應基層的需要，為民眾謀求福祉，但希望愈高、失望愈大，政客興衰速度因而快速。

危機四伏的是，民主化20年來，政治明星的興衰起落，不僅一次次讓人民失望，更加劇了社會的整體不安與徬徨，甚至有陷入極端民粹之虞。歸根究柢，導因於台灣雖有塑造政治強人的制度與文化，卻沒有讓其施展手腳的養分。反而因為運作不佳的政府體制，限制政治明星的手腳，讓其瞻前顧後、短視近利，無法高瞻遠矚、為所當為，政府效能遠不及近在咫尺的大陸，更讓人民無所適從。可以明白，韓國瑜如日中天的背後，擔負的重責大任與艱困的未來。

對載負台灣命運的新世代政治明星來說，要不負人民所託，避免走上過去政治明星驟然殞落的唯一辦法，是改變政治環境，聽從人民心聲，把腐朽不堪的政黨政治撥亂反正，這也是帶領人民走出困境，邁向新時代的唯一辦法。

韓國瑜這場選戰打得漂亮，因為他抓住民心趨向，也找到正確的突破口，最後無論是順利當選或是高票落選，他都已蓄積了引領2020改變台灣的政治能量。一旦韓國瑜被政黨綁架，聽從黨意而不聽民意，人民所賦予的地位與權力，也將很快煙消雲散，步上前人的失敗之路。

(中國時報)