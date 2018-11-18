打北漂妹，打到誰

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中國時報
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韓國瑜最新官方廣告《孩子回家紀實篇》中，訴說高雄孩子北漂的心酸，其中吳尚樺在片中提到，她北漂10年，來不及見爺爺最後一面，只能工作告一段落才回家。這段影片不但被網民痛酸「不孝」，還肉搜她是富邦悍將啦啦隊的成員。逼得她在臉書上道歉，強調「沒錯，我是高雄人，影片內容是我真實的故事。」對公司遭到流彈波及道歉。

吳尚樺在廣告片上的陳訴，其實是很多北漂族的經驗，親人病危多半是臨時接到通知，趕回去因路途遙遠，常見不到親人最後一面，這些狀況突如其來，一點也不奇怪。但是網路酸民卻硬是不近人情，以「不孝」之名冠在她頭上。有一位酸民就說「親人過世不回家，然後為了投韓國瑜一票要回家，不孝到令人想哭啊！」

吳尚樺並非不回家，而是沒趕上見爺爺最後一面；更何況支持韓國瑜是政治態度，和孝不孝順是兩回事。這位酸民肯定是挺其邁的。而網友總是動不動就肉搜起底，事實上，職業不分貴賤，難道當啦啦隊就不能支持韓國瑜嗎？

網友會這麼酸，說明韓流的確打得綠營毫無招架之力，從邱議瑩的「陪睡說」、鄭運鵬的「吃屎說」、史英的「獨裁說」都沒有把韓國瑜打倒，反而打得自己滿臉豆花；最慘的是小野，不但打到周遭的朋友，連柯文哲的選情也被拖下水，可見韓流的威力。這個威力不是韓國瑜夠力，而是民進黨執政已經徹底失去民心。

民進黨集全黨之力打一人，打到手軟，韓流依舊強烈吹襲，撼動整個民進黨政權。網友最好也認清這個事實，打北漂妹也打到整個北漂族，當心拳頭回到自己臉上。

(中國時報)

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