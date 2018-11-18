大陸要提具體統一條件

2018年11月18日 04:10 中國時報 胡勇

再過1個多月就是大陸全國人大常委會《告台灣同胞書》發表40周年。在上周國台辦記者會上，發言人指出，「40年來，經過兩岸同胞的共同努力，《告台灣同胞書》所提出的許多政策主張都已經變為現實。」

儘管40年來大陸領導人陸續提出了新的對台主張，10多年前還出台了憲制性法律《反分裂國家法》，但兩岸離統一似乎仍遙遙無期。當馬英九「不排斥統一」一說引發台灣輿論激蕩後，大陸不妨擇時宣布具體的統一條件，從而在台灣掀起一個討論統一的熱潮。

「統一祖國這樣一個關係全民族前途的重大任務，現在擺在我們大家的面前，誰也不能迴避，誰也不應迴避。如果我們還不盡快結束目前這種分裂局面，早日實現祖國的統一，我們何以告慰於列祖列宗？何以自解於子孫後代？人同此心，心同此理，凡屬黃帝子孫，誰願成為民族的千古罪人？」這段充滿感情的呼喚就是《告台灣同胞書》核心訴求。

雖然「三通」等當年的一些主張早已成為現實，但40年過去了，《告台灣同胞書》的第一項主張「兩岸商談結束軍事對峙狀態」卻至今沒有得到落實。兩岸的分裂局面也一直持續到了今天。隨著民進黨再度上台，大陸武統聲浪高漲，雙方在統一議題上完全背道而馳。

就在民進黨首度執政引發兩岸關係危機的嚴峻時刻，大陸出台了《反分裂國家法》。北京第一次將「國家主張通過台灣海峽兩岸平等的協商和談判，實現和平統一」寫入了法律，但這部法律只有短短10條，語焉不詳，且重心明顯在反獨而不是促統。

事實上，大陸並不是沒有統一方案，鄧小平提出的「一國兩制」就是一個創造性構想。但正如《旺報》社評曾指出的，無論是統一後可保留軍隊，作為特別行政區享有特別自治權；還是社會、經濟制度、生活方式與同其他外國的經濟、文化關係不變等，卻至今未見大陸官方出台具體規畫。至於台灣政界領袖可擔任全國性政治機構領導，參與國家管理…亦未見具體的討論與規畫。

企業家曹興誠多年前曾經別出心裁提出「統一公投」設想，由大陸提供比較具體和系統的統一方案，供台灣民眾討論和投票。大陸恐怕不會接受公投，哪怕是統一公投，但應當考慮擇時向台灣同胞公布具體的統一條件。

早在40年前的《告台灣同胞書》中，大陸就承諾「在解決統一問題時尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失」。習近平上台後也曾經講過，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，充分吸收兩岸各界意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。然而，這麼多年來，輿論只見到領導人的隻字片語和學者們的「一家之言」，卻遲遲不見官方的詳細版本。

統一議題長期在台灣被打壓，除了獨派妖魔化大陸，煽動抗中拒統情緒外，也跟大陸拿不出統一乾貨脫不了干系。畢竟，兩岸要統一，大陸不能只有《反分裂國家法》。

(中國時報)