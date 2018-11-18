看穿棄保 破解柯綠合謀

2018年11月18日 04:10 中國時報 張景為

選戰進入最後一周的衝刺期，由於台北市的選情出現「丁升柯降」的變化，使得「棄姚保柯」傳聞逐漸發酵，最後勝負更是緊繃難料。原本一路被看好、自詡為人氣王的柯文哲，面臨一連串戰略上的輕忽與戰術上的失誤，開始向民進黨靠攏，試圖力挽狂瀾，卻也讓他真正顯露原形。

柯文哲的強項是能兼跨藍綠，但這也正是他的弱項，柯自己也坦承，如果支持他的藍綠各跑5%，他就倒了；所以他現在才會那麼緊張。柯之前雖然常就兩岸和中央施政問題批評民進黨，但卻幾乎未曾針對蔡英文，而在藉此獲取泛藍與中間選民的支持之外，也維持與蔡英文的默契與關係。換言之，柯這4年來所謂的跨藍綠訴求，主打的仍在於經由批判綠營而爭取藍軍認同。

而且柯因為兼跨藍綠，因此也享有藍綠各自認可其「不得不」的特權，許多政策與問題的主張、論述，都可以用低標準通過而模糊閃躲。問題是，這些閃爍其辭、避重就輕的言行，一旦面臨實質上4年來市政建設貧乏、感覺上政治論述前後矛盾、空洞且無後繼作為的檢驗後，自然就會逐漸被看破手腳。

果然，講出「兩岸一家親」後，引爆了獨派與民進黨基層的暴怒反彈，為求民進黨繼續禮讓連任，柯竟然就道歉了；等到民進黨提名姚文智後，因為聲援婦聯會遭到泛綠陣營批判，他又道歉了。不斷地難知真意的亂說、又不斷隨現實需要而道歉，久而久之，這難道不是在考驗民意的耐性？測試選民的智商？再加上韓流席捲全台、激起泛藍與中間選民的熱情與覺醒，以及小野公開挺陳其邁的自曝現形，如果說柯還能呼風喚雨、左右逢源，那才真是太小看台北市民的智慧了。

眼看著丁守中擊敗自己的可能性越來越大，柯文哲當然急著回朝班師向綠營求援，更積極向蔡英文輸誠；問題是，棄保在台北市的實務運作上有其難處。民進黨現在想偷偷搞棄保，如果不公開講，「棄姚保柯」很難真正落實；但如果公開宣示操作，柯的公信力必受重創，淺藍一定歸隊，中間選民反感，綠營選民也不見得全部買帳。更難堪的是，民進黨黨格何在？姚文智被當成政治肉票出賣，情何以堪！

柯文哲最愛標榜的是他「推倒藍綠高牆」；然而政黨惡鬥雖是沉痾，卻絕非柯這種徒飾表面功夫，缺乏實質內涵的假象。柯的風格不僅是沒有推倒高牆，反而是一方面挖這高牆的牆角，另一方面又在高牆間穿梭任意門，時而討好藍、時而取巧綠，結果是變相在加高、加厚這座高牆，卻從中盜取了民意希望高牆倒塌的養分。

如何走出這個不但沒有拆掉高牆，反而讓民意不斷撞牆的惡性循環，關鍵還是選民的理性與覺醒，台北市與其「棄姚保柯」，更重要的應該是棄「搖」保「正」；選出一個不搖擺媚俗、不討好通吃、不模糊閃爍，正派負責、有魄力、敢作為的首都市長，才是正道。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)