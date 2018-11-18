一葉落木 看見台灣的希望

2018年11月18日 04:10 中國時報 何懷碩

韓國瑜驚動全台，許多人究問什麼道理。古人有「一葉落知天下秋」句，是說天下秋是因，葉落是果；但千葉萬葉還在沉睡時，一葉當先落下，驚動眾葉，而成「無邊落木蕭蕭下」。民進黨毀了台灣的前途，秋風肅殺，正是其因。這一葉的效應，也牽動全台。柯文哲粉絲近日忽然熱度大降，因他頻賣老哏，大眾聽多了不新鮮，甚至厭倦，固為主因；小野助他向綠營示好，企圖搶綠票，以補藍營受韓風吹跑的流失，更暴露柯P不誠不實，投機滑頭的本性，粉絲的熱情便因一瓢冷水而驟然變涼，其中也有因果。天下事不會憑空而然。

韓國瑜與丁守中，一南一北，如果還在阿扁崛起的年代，或在馬英九為眾人嫌的時候，很難出頭。今天是有了蔡政府的「秋風」與「冷水」之下，才激起民怨的千層浪。人民真正第一回拋下藍綠無聊、刻板的「對陣」心理，回到候選人的品質與能力上來衡量，才忽然出現比前健康、清明、可喜的民主選舉。從過去李、陳、馬、蔡當權30年來，哪一次不是以藍、綠招牌對陣，仇恨廝殺？哪一次不惡毒攻擊對手，生枝造業抹黑對方？哪一次只提出一針見血的政見來打動民心，像韓國瑜與丁守中這樣？儘管現在未知勝負，但韓、丁創造的有氣質、有品格的選舉風格，在未來歷史上必會留下光榮的紀錄。

台北柯是從大眾對藍綠失望，痛恨貪腐、厭棄庸懦，換個天真、另類的來「試看麥」才登上市長寶座，他既無經驗也無規畫，他是第一個乘著民粹氣球來的；高雄陳是官二代，本身長期擔任不分區立委，是舊政客，對「台式民主」熟門熟路，而且從綠營窩裡，帶著權力者的祝福，滿身貴氣，準備抱個西瓜躺著當選。

台北丁是個準備了20年，苦心孤詣，為台北的新生與繁榮殫精竭智的策畫，希望一展平生抱負而愈敗愈衝的一位忠誠的學者；高雄韓是飽經滄桑，曾為民代，深感無能為力而慚愧退隱，也曾為果菜農民經營市場，屢創佳績，嘉惠同僚，而為綠營逼退，讓位與嬌憨的吳千金。豈料時來運轉，對的人在對的時間對的地點，龍捲風起，莫之能禦。台灣不無人才，只是雲遮霧罩，「目睭糊到蜆仔肉」而已。

台中林佳龍光憑家住淨空豪宅與花博讓廠商太不合理圖利二項，就打不過台中盧；新北侯英勇形象深入人心，而新北蘇正宜含飴弄孫。

2018必帶動2020的新局。台灣30年的錯亂與內耗，應該否極泰來。台灣要擺脫窩裡鬥，超越翳霾，告別昨日，請大家對未來伸出援手──救自己，救天下。

（作者為獨立評論人）

(中國時報)