2018年11月18日 04:10 中國時報 呂志翔

爭議不斷的駐日代表謝長廷又有驚人之舉，他違背外交部傳統，投入國內「九合一」選舉造勢活動，而民進黨人士指出，謝長廷擔任駐日代表是政務官，沒有選舉站台問題，充分顯示了，謝長廷本人及民進黨上下罔顧國家利益、藐視外交官超然中立的優良體制與傳統，為了選舉不計一切後果。

今天即使謝長廷向外交部請假用個人的休假，並自費購買機票回國助選，表面上沒有違反規定，但從體制面、國家利益層次探討，所造成的實質傷害難以衡量。外交部內部並沒有特別規定，但有不成文傳統與體制，每次選前外交部都會通電駐外同仁嚴守中立，同時國內重要選舉也是國際關切事務，通常駐外館長要向駐在國政府、媒體及僑社說明，所以不會發生大使或代表回國為特定政黨候選人站台助選情事，但民進黨執政後將此作法破壞殆盡。

駐外官員代表國家，目標是在第一線爭取最大國家利益，謝長廷的主要工作除了領導駐日代表處加強台日雙邊關係外，當前優先工作應是全力爭取日本背書，加入預定今年底就要生效的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。但自從美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），日本主導CPTPP後，訂明年初開始進行的第二輪入會談判中，台灣迄今仍未能列入名單，形勢發展令人難以樂觀。

駐外大使或代表必須保持超然中立的立場，否則要如何與政治立場不同的海外僑團維持良好關係，凝聚海外支持力量？

以時機來看，謝長廷及民進黨的決定也非常不智。亞太經濟合作會議（APEC）年會正在巴布亞紐幾內亞舉行，領袖峰會也即將登場，中國大陸國家主席習近平、日本首相安倍晉三、美國副總統彭思等多國元首及台灣領袖代表張忠謀等與會。這是台灣對外關係是極為重要的年度會議，除了與各國領袖間的溝通互動外，台灣積極爭取加入CPTPP，APEC是最關鍵的場域，各相關駐外館處都應密切專注會議動態，但謝長廷選擇離開駐所，顯示了他最關心的是國內選情，超過了駐日代表的任務與職掌。

謝長廷在駐日代表任內爭議不斷，被譏諷為「助日」代表，常常臧否國內政治招致批評，燕子颱風重創日本關西地區引發的急難救助及駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺的風波尚未解除，他現在又陷入另一場爭議。多位退休外交官對謝長廷的「荒唐」行徑感到不可思議，並批判他腦中「只有政治，沒有外交」，這是蔡英文政府破壞體制，廣派政治任命外交官的必然後果，黨政不分也是民進黨施政遭遇空前挑戰的原因之一。（作者為資深媒體人）

(中國時報)