大氣球飛起來了 小朋友樂翻

2018年11月18日 04:10 中國時報 許文貞 ／高雄報導 ／高雄報導

為了17日下午在高雄的表演和遊行，一大早紙風車劇團工作人員忙著在文化中心前方的馬路邊整理大氣球，十幾人合力將氣球拉起充氣，只見一隻數公尺高的鮮豔大公雞充飽氣，飄在空中，不只大朋友紛紛圍觀，拿出手機拍照，旁邊也有小朋友興奮大喊：「飛起來了！」

千里眼、順風耳來鬥陣

另一邊在哈瑪星，劇團演員們正頂著炎熱的太陽在舞台上演出，逗得台下的小觀眾們哈哈大笑，還有小朋友太開心，猛往舞台前跑，想近一點看表演。團長任建誠表示，「雖然準備時間不長，但我們的心不變，如同我們下鄉一樣，希望把每一場演出做到最好。」

紙風車劇團多年來舉辦戶外演出，將角色做成大氣球，不只帶動大小朋友的氣氛，也陪著表演團隊走過多年演出的日子。像是紙風車的劇碼《媽祖的新香爐》中的千里眼、順風耳，以及《唐吉軻德的冒險故事》中的邪惡反派三頭龍等，都化身大氣球飄在高雄的空中。

蕃薯森林尋找愛

劇團也為哈瑪星的演出準備了劇碼《蕃薯森林奇遇記》，故事描述一座「番薯島」上的蕃薯國王，某天傳出生病了，各路人馬齊聚，思考該如何把幫助他。

任建誠表示，雖然到高雄演出過很多場，但是在哈瑪星鐵道園區表演還是第一次，「這齣是我們最熱鬧最歡樂的戲碼，把所有的童話人物像小飛俠、虎克船長，用新的冒險故事詮釋，告訴小朋友要重視愛與勇氣。」

新舊觀眾都愛看

任建誠表示，這也是第一次讓紙風車有名的大氣球參與遊行，遊行隊伍最後會從高雄文化中心一路走到哈瑪星的表演舞台，「大氣球在屏東、桃園演出時都有出現過。這是第一次在戶外，雖然只是遊行活動的暖場，但還是會做到好。大家可能覺得紙風車已經很有名，但其實每一場大概都有三成是新觀眾。不過遇到新觀眾我們更高興，代表今天之後，又有更多人看過紙風車的表演了。」

(中國時報)