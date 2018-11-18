深耕偏鄉 中信圓孩子藝術夢

台東縣東河國小的學童與布拉瑞揚舞團，在「阿棲睞藝術聚」同台共舞。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

緊牽彼此的手，吟唱部落的歌！台東縣東河國小學生以兒童版「漂亮漂亮」，為一年一度的阿棲睞藝術聚揭開序幕，孩子們舞出屬於自己的那抹「漂亮」；中國信託文教基金會董事長馮寄台說，他們帶著藝術資源翻山越嶺、跨越城鄉，就是要透過深度完整的藝術教育課程，為孩子開啟視野、建立自信。

中國信託文教基金會「夢想+圓夢工程」扮演夢想推手，邀請國際知名編舞家布拉瑞揚進駐東河國小，將現代舞帶入部落，與孩子共同編織「夢想的起點」，8個月來，孩子們咬牙撐過拉筋、體能訓練，絞盡腦汁嘗試創意舞步、認真練唱傳統原民歌謠，最終登上阿棲睞藝術聚的舞台圓夢。

「夢發生在自己的土地上，夢才真的活起來！阿棲睞藝術聚是孩子追夢的第一步，希望他們帶著這股追夢的力量，堅持下一步。」

中國信託文教基金會董事長馮寄台分享深耕偏鄉藝文教育、推動藝文公益的觀察時表示，偏鄉孩子面對的不只是經濟的貧窮，更是夢想的貧窮！他們攜手各領域藝術導師，帶著藝術資源翻山越嶺、跨越城鄉，就是要透過深度完整的藝術教育課程，為孩子開啟視野、建立自信，期盼藝術成為改變生命的力量。

他說，2017「夢想+圓夢工程」在花蓮推廣排笛教育引發熱烈迴響，贏得CSR影響力獎雙冠王，今年與布拉瑞揚舞團攜手，在台東譜寫新的圓夢篇章。

布拉瑞揚則指出，在這8個月的過程中，曾克難的在水泥地板教孩子跳芭蕾。東河國小的《漂亮漂亮》是孩子從土地出發、找到自己的身體去創作出來的，非常不容易！希望透過教育分享，讓部落看到除了傳統樂舞之外，不一樣的舞蹈形式，期待孩子也能成為「夢想的勇者」。

東河國小孩子的追夢過程，將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄片，記錄孩子們8個月來的挫折、淚水和歡笑。除了阿棲睞藝術聚圓夢舞台，東河國小的孩子更融合現代舞、街舞及原住民元素，挑戰「107年度台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽」，獨樹一格的創意獲得甲等肯定，拿下全國學生舞蹈比賽入場券。

(中國時報)

阮劇團飆台語 熱唱新時代 豪情帕帕諾 樂當音樂變色龍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。