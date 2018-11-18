深耕偏鄉 中信圓孩子藝術夢

2018年11月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

緊牽彼此的手，吟唱部落的歌！台東縣東河國小學生以兒童版「漂亮漂亮」，為一年一度的阿棲睞藝術聚揭開序幕，孩子們舞出屬於自己的那抹「漂亮」；中國信託文教基金會董事長馮寄台說，他們帶著藝術資源翻山越嶺、跨越城鄉，就是要透過深度完整的藝術教育課程，為孩子開啟視野、建立自信。

中國信託文教基金會「夢想+圓夢工程」扮演夢想推手，邀請國際知名編舞家布拉瑞揚進駐東河國小，將現代舞帶入部落，與孩子共同編織「夢想的起點」，8個月來，孩子們咬牙撐過拉筋、體能訓練，絞盡腦汁嘗試創意舞步、認真練唱傳統原民歌謠，最終登上阿棲睞藝術聚的舞台圓夢。

「夢發生在自己的土地上，夢才真的活起來！阿棲睞藝術聚是孩子追夢的第一步，希望他們帶著這股追夢的力量，堅持下一步。」

中國信託文教基金會董事長馮寄台分享深耕偏鄉藝文教育、推動藝文公益的觀察時表示，偏鄉孩子面對的不只是經濟的貧窮，更是夢想的貧窮！他們攜手各領域藝術導師，帶著藝術資源翻山越嶺、跨越城鄉，就是要透過深度完整的藝術教育課程，為孩子開啟視野、建立自信，期盼藝術成為改變生命的力量。

他說，2017「夢想+圓夢工程」在花蓮推廣排笛教育引發熱烈迴響，贏得CSR影響力獎雙冠王，今年與布拉瑞揚舞團攜手，在台東譜寫新的圓夢篇章。

布拉瑞揚則指出，在這8個月的過程中，曾克難的在水泥地板教孩子跳芭蕾。東河國小的《漂亮漂亮》是孩子從土地出發、找到自己的身體去創作出來的，非常不容易！希望透過教育分享，讓部落看到除了傳統樂舞之外，不一樣的舞蹈形式，期待孩子也能成為「夢想的勇者」。

東河國小孩子的追夢過程，將拍攝成《那麼會跳的夢》紀錄片，記錄孩子們8個月來的挫折、淚水和歡笑。除了阿棲睞藝術聚圓夢舞台，東河國小的孩子更融合現代舞、街舞及原住民元素，挑戰「107年度台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽」，獨樹一格的創意獲得甲等肯定，拿下全國學生舞蹈比賽入場券。

(中國時報)