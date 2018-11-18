豪情帕帕諾 樂當音樂變色龍

2018年11月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

英國柯芬園皇家歌劇院是英國唯一被冠以「皇家」頭銜的歌劇院，而國立聖西西里亞管弦樂團則是義大利重要的「國立」樂團，這兩大音樂「國寶」的音樂總監，正是全球炙手可熱的帕帕諾爵士（Antonio Pappano），他將率領聖西西里交響樂團首度訪台，與柴可夫斯基大賽金牌得主特里福諾夫同台獻藝。

在英國出生，成長於美國，父母親都來自義大利，現年58歲的帕帕諾，被譽為繼慕提之後最重要的義大利指揮家，「我的一生，都在被迫適應不同的文化。」但帕帕諾說這也有好處，「在工作上，我擁有美國移民的職業道德，義大利的戲劇性，英國的勇氣和專業精神，我樂此不疲。」

帕帕諾上個月先在倫敦柯芬園皇家歌劇院指揮華格納《指環》全集，之後又抽空趕赴羅馬，指揮聖西西里亞管弦樂團演出伯恩斯坦《西區故事》，以及威爾第《安魂曲》。緊接羅馬三場音樂會後帶領樂團及鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫開啟亞洲巡演，共計十場，其中包括香港、仁川、大連、首爾和台北等地均為帕帕諾首次造訪，音樂會將於20日在台北國家音樂廳舉行。

以優雅弦樂獨樹一幟的聖西西里管弦樂團這次出訪亞洲，卻選擇俄羅斯曲目的理由究竟是甚麼？帕帕諾表示，一方面是因為俄羅斯曲目深受樂迷喜愛，「但更重要的是，我們有語言上的優勢。」

帕帕諾分析，每種語言都有它獨特的語調與語音，義大利語和俄語在這方面很接近，尤其是在口型和聲調高低起伏，真的非常類似，團員很容易進入俄羅斯音樂的精神。

帕帕諾說，「俄羅斯旋律對義大利人來說很熟悉，義大利人好像生來就知道怎麼演奏俄羅斯音樂。最重要的是俄羅斯音樂尤其是柴可夫斯基的音樂本質其實是古典主義，那是源自歐洲的音樂語彙，只不過包裝在俄羅斯風味的色彩中，俄羅斯音樂和我們樂團一向情投意合。」

(中國時報)