李安洗頭送彩蛋 鞏俐看片配美食

2018年11月18日 01:12 中國時報 徐桐炘 、 林淑娟 、 李承陽 報導

金馬獎評審團主席鞏俐，身著銀色禮服步上紅毯。

金馬影展執委會主席李安笑容滿面出席頒獎典禮。

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚於國父紀念館舉行，奧斯卡金像獎導演李安昨以金馬執委會主席的身分首位登上紅毯，他一現身就引起尖叫，帶著招牌微笑向紅毯旁的影迷揮手，他首度擔任金馬主席，謙虛表示：「沒有擔任過這麼大的主席，還不太習慣，誠惶誠恐。」

「台灣之光」李安以眾多作品參與國外影展並獲獎無數，但從不忘家鄉的電影盛事，幾乎年年都回台力挺金馬，他說：「每一年回來都參與這樣的旅程，相濡以沫，真的很幸運。」

今年更以他的影響力邀來鞏俐擔任評審團主席，劉德華擔任頒獎嘉賓，他開心說：「今天大家齊聚一堂，看著一年的電影豐收。」被問金馬和奧斯卡的差異，他強調傳承的重要性：「金馬獎已經很好，只是要維持優良傳統，因為文化要慢慢培養。」

客串宣傳影片

李安更在頒獎典禮開場就給觀眾一個大驚喜，陶晶瑩主演的金馬宣傳影片中，由李安客串演出最後一幕的「洗頭客」，他笑言：「洗很多次。」但他回台一下機就趕拍該支廣告，忍不住透露心聲：「看到我很累的樣子，不是演的，是真的累。」

金馬評審團主席鞏俐時隔4年重返金馬盛宴，穿著一襲貼身銀色禮服步上紅毯，她受訪時喘吁吁說：「這紅毯好長啊！」問及評選過程有無爭執？她回答：「雖然我們大家都有很多不同想法，但過程順利，沒有所謂最困難的地方。」她為評選電影，提前好幾天來台馬拉松式看片，自曝工作期間吃了很多台灣小吃。

(中國時報)