李安洗頭送彩蛋 鞏俐看片配美食

李安在短片中扮演洗頭客，成為金馬的驚喜彩蛋。（翻攝遠傳friDay影音）

友善列印
中國時報
報導
金馬獎評審團主席鞏俐，身著銀色禮服步上紅毯。
金馬影展執委會主席李安笑容滿面出席頒獎典禮。

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚於國父紀念館舉行，奧斯卡金像獎導演李安昨以金馬執委會主席的身分首位登上紅毯，他一現身就引起尖叫，帶著招牌微笑向紅毯旁的影迷揮手，他首度擔任金馬主席，謙虛表示：「沒有擔任過這麼大的主席，還不太習慣，誠惶誠恐。」

「台灣之光」李安以眾多作品參與國外影展並獲獎無數，但從不忘家鄉的電影盛事，幾乎年年都回台力挺金馬，他說：「每一年回來都參與這樣的旅程，相濡以沫，真的很幸運。」

今年更以他的影響力邀來鞏俐擔任評審團主席，劉德華擔任頒獎嘉賓，他開心說：「今天大家齊聚一堂，看著一年的電影豐收。」被問金馬和奧斯卡的差異，他強調傳承的重要性：「金馬獎已經很好，只是要維持優良傳統，因為文化要慢慢培養。」

客串宣傳影片

李安更在頒獎典禮開場就給觀眾一個大驚喜，陶晶瑩主演的金馬宣傳影片中，由李安客串演出最後一幕的「洗頭客」，他笑言：「洗很多次。」但他回台一下機就趕拍該支廣告，忍不住透露心聲：「看到我很累的樣子，不是演的，是真的累。」

金馬評審團主席鞏俐時隔4年重返金馬盛宴，穿著一襲貼身銀色禮服步上紅毯，她受訪時喘吁吁說：「這紅毯好長啊！」問及評選過程有無爭執？她回答：「雖然我們大家都有很多不同想法，但過程順利，沒有所謂最困難的地方。」她為評選電影，提前好幾天來台馬拉松式看片，自曝工作期間吃了很多台灣小吃。

(中國時報)

《大象席地而坐》榮焉最佳劇情長… 廖慶松神手剪輯獲貢獻獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。