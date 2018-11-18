廖慶松神手剪輯獲貢獻獎

2018年11月18日 01:12 中國時報 洪秀瑛 報導

廖慶松（左起）和侯孝賢合作多年感情深厚，右為陳松勇。（資料照片）

劉三郎（右）從老搭檔鍾孟宏手中接過獎座，非常喜悅。

影壇剪接大師廖慶松（廖桑）獲頒金馬獎「特別貢獻獎」，表彰他提攜後進不遺餘力，以及教育傳承無私奉獻的精神。劉若英擔任該獎項引言人，她提到廖桑總是扶持一代又一代的新導演，「當我是演員的時候，我很依賴剪接師，當導演之後，我也很依賴剪接師，因為他總是替我們去蕪存菁。」有導演更在影片中誇廖桑是「三刀就翻盤的人」，形容他有雙神奇的手。

68歲的廖桑從導演侯孝賢手中接過獎座，致詞時，廖桑準備拿眼鏡看小抄，侯導在旁幫他拿著獎座，畫面逗趣，顯見深厚交情。廖桑入行至今，剪接過上百部電影作品，他致詞說：「我追它追了40幾年都追不到，感謝金馬獎給這份榮譽，剪接是最後守門員，剪接就像一面鏡子一樣，照映著你作品的態度。」廖桑感謝一路走來曾合作過的對象、感恩97歲過世的母親及妻子和兒女的寬容。

廖桑被尊稱大師，他謙虛說：「對我而言，只有認真剪接師和不認真剪接師，一直以來，我努力當個認真剪接師，至於大師就讓它留在廟裡。」廖桑和侯孝賢導演在一起的工作資歷長達45年，笑言比夫妻在一起時間還長，「感謝侯孝賢導演，在我自滿的時候，你像一根針刺破我，你是我永遠的人生導師。」

「年度台灣傑出電影工作者」頒給隱身在鏡頭後的「跟焦師」劉三郎，是金馬史上第一位獲獎的跟焦師。和他合作10多年的導演鍾孟宏頒獎給他。劉三郎感謝坐在台下的父母親，並把獎獻給他們，「每一個家人是我往前的動力，也感謝合作過的攝影師給我表現機會，我現在站在這邊分享榮耀，明天我依然在片場，安安靜靜的做個勞工楷模，這個獎是我工作品質的保證書。」

(中國時報)