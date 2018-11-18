劉德華挺金馬：每秒都有收穫

劉德華一身黑西裝，帥氣出席金馬獎。

友善列印
中國時報
報導

今年以頒獎人身分來台的影帝劉德華，昨走紅毯一下車就受到民眾、粉絲瘋狂歡呼，即使身經百戰，受訪時還是有點害羞：「不要這樣搞老人家！」他表示已不記得第一次參與金馬是何時，「只記得當時緊張到兩隻手一直搓一直搓。」

他拿過兩次金馬影帝，還當過金馬評審團主席，對於金馬一年一年的轉變是看在眼裡，他說：「能來就很開心，希望大家像我一樣，努力的每一秒鐘都會有收穫。」今年來參加金馬最開心的就是能遇到許多不一樣的導演，「除了婁燁，也有新的，希望香港新一代導演加油。」

他認為只要入圍不管輸贏都是贏，「贏了當然好，輸了也是賺！」他最近舉辦「My Love Andy Lau」巡迴演唱會，日前推出演唱會同名主題曲〈My Love〉，現場大方唱了一小段獻給粉絲，承諾之後一定會來台舉辦演唱會。

同樣以頒獎人身分來台的港星劉嘉玲，透露為了穿上美美的禮服已兩個禮拜沒吃飽，抱怨：「好辛苦，等結束要盡情享受台灣美食！」她最想大啖麻辣火鍋，「剛剛助理都在狂吃，我忍得辛苦！」她有感而發感嘆很久沒來金馬獎，一晃5年，她現在身兼演員、監製和丈夫梁朝偉的經紀人等多重身分，忙碌但不難，笑稱只要照顧好梁朝偉的情緒，「伺候他（梁朝偉）就好了，他很難伺候。」透露這次梁朝偉沒有一起跟來，是因為：「他啊？他比較害羞！」

(中國時報)

廖慶松神手剪輯獲貢獻獎 最佳男女配角－丁寧舌吻老公高喊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。