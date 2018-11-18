劉德華挺金馬：每秒都有收穫

2018年11月18日 01:12 中國時報 潘鈺楨 報導

今年以頒獎人身分來台的影帝劉德華，昨走紅毯一下車就受到民眾、粉絲瘋狂歡呼，即使身經百戰，受訪時還是有點害羞：「不要這樣搞老人家！」他表示已不記得第一次參與金馬是何時，「只記得當時緊張到兩隻手一直搓一直搓。」

他拿過兩次金馬影帝，還當過金馬評審團主席，對於金馬一年一年的轉變是看在眼裡，他說：「能來就很開心，希望大家像我一樣，努力的每一秒鐘都會有收穫。」今年來參加金馬最開心的就是能遇到許多不一樣的導演，「除了婁燁，也有新的，希望香港新一代導演加油。」

他認為只要入圍不管輸贏都是贏，「贏了當然好，輸了也是賺！」他最近舉辦「My Love Andy Lau」巡迴演唱會，日前推出演唱會同名主題曲〈My Love〉，現場大方唱了一小段獻給粉絲，承諾之後一定會來台舉辦演唱會。

同樣以頒獎人身分來台的港星劉嘉玲，透露為了穿上美美的禮服已兩個禮拜沒吃飽，抱怨：「好辛苦，等結束要盡情享受台灣美食！」她最想大啖麻辣火鍋，「剛剛助理都在狂吃，我忍得辛苦！」她有感而發感嘆很久沒來金馬獎，一晃5年，她現在身兼演員、監製和丈夫梁朝偉的經紀人等多重身分，忙碌但不難，笑稱只要照顧好梁朝偉的情緒，「伺候他（梁朝偉）就好了，他很難伺候。」透露這次梁朝偉沒有一起跟來，是因為：「他啊？他比較害羞！」

(中國時報)