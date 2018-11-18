最佳男女配角－丁寧舌吻老公高喊愛最大

2018年11月18日 04:10 中國時報 徐桐炘 、 潘鈺楨 報導

袁富華在《翠絲》飾演跨性別者，奪下本屆最佳男配角獎。

丁寧（右）獲金馬最佳女配角獎，在後台與先生馬修熱吻。

袁富華在《翠絲》中，演技渾然天成。

丁寧在《幸福城市》中飾演大姊大。

本屆金馬獎最佳男、女配角分別由演出《翠絲》的袁富華，《幸福城市》的丁寧獲得，兩人都是第一次入圍金馬獎就順利得獎。

丁寧在演藝圈苦熬多年，曾入圍金鐘獎卻與獎擦肩而過，此次打敗上屆影后《翠絲》惠英紅等人，首度入圍金馬就奪獎，她上台時感謝家人、經紀公司支持，並對外籍老公馬修感性告白，還興奮在後台與老公相吻，如今事業、家庭兩得意的她更力挺婚姻平權，直呼：「把這個獎獻給同志朋友，捍衛尊嚴和愛，愛最大！」

票房不佳丁寧抱憾

她上台時先感謝許多幫助過自己的人，不忘向該片導演何蔚庭道謝，「謝謝你對我的信任以及對作品的堅持和不妥協，把我一步步推上這個位置。」該片票房成績不佳，之前說過想以獎項換來好票房，她坦言仍是一個遺憾。

丁寧在典禮前緊張到胃不舒服，足見她對此次獎項的看重，尤其之前表示「沒有代表作」，如今終於奪獎，丁寧昨卻說：「有代表作不見得是好事，下一部很重要。」她提到現在接到的角色邀約大多性格突出，也想挑戰黃嘉千在《老大人》中的內斂演出，2人雖是對手，但日前受訪時常一起話家常，丁寧笑言：「畢竟我們都嫁老外，也聊小孩。」更說希望能「獎留台灣」，最後成功由丁寧代表拿下。

男配角獎由《翠絲》的袁富華拿下，他感謝金馬評委：「30年前我做了一個決定，當一個舞台劇演員，但沒有多少成就，在香港有沒有成就跟金錢有關，舞台劇演員很窮困的。這個獎讓我相信自己，這不只是一個獎項，而是對一個從事藝術工作者的肯定！」

袁富華讚台灣環境

袁富華也感謝一起合作的惠英紅、編劇舒琪，還有一直以來都默默支持他的女朋友，「她在香港，她總說『如果你上台不要感謝我』，我以前也覺得我不可能有機會感謝她。如果不是她30年來在我身邊支持我，我今天不會有機會站在這個台上。」

他坦言沒想過第一次提名金馬獎就能拿獎，當舞台劇演員多年只在香港拿過一個男配角獎，一直都跟獎項擦身而過。他知道台灣的環境很支持一些不是明星、名不見經傳的演員。他說：「原以為自己會很平靜，但還是很激動，抖到不行。」他還沒有思考要怎麼慶祝，今天就要返回香港繼續舞台劇工作。袁富華在《翠絲》飾演一名跨性別的粵劇旦角，評審認為他展現渾然天成的演技，被譽為最佳綠葉當之無愧。

(中國時報)