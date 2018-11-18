最佳新演員－鍾家駿哽咽領獎「姐姐」惜惜

鍾家駿（右）獲金馬最佳新演員喜極而泣，謝金燕貼心擦拭眼淚。

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中國時報
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年僅14歲、來自蘭嶼的小演員鍾家駿，憑《只有大海之道》擊退各家好手，一舉擒下金馬最佳新演員，他上台領獎時忍不住淚水，用族語自我介紹，接著哽咽說：「我很愛演戲，非常喜歡演戲，感謝導演給我機會，也感謝劇組照顧我。」天真爛漫模樣，連頒獎人謝金燕都不忍心親手幫他擦眼淚。

鍾家駿來台灣參加頒獎典禮，全蘭嶼的人都在幫他集氣，他受訪時握著獎座說：「得獎後還是很緊張，一開始都不敢想得獎，怕沒得獎會很傷心。」獲獎後要做的第一件事情，就是把獎帶回蘭嶼然後擁抱媽媽，而且回家後阿嬤會準備殺豬慶祝，他解釋：「通常只有很大的慶典才會殺豬。」

天真的鍾家駿盯著金馬獎座說：「剛才還沒時間仔細看，以前都在電視上看到，而且家裡電視畫質沒有那麼好，原來這個做得這麼好。」喜歡演戲的他，鑲金後想挑戰的角色相當跳Tone，說自己接下來最想演很壞的壞人。

回憶拍片的時候，鍾家駿透露自己差一點被換角，「感謝崔永徽導演相信我，她一直相信我，都會告訴我怎麼演。」也大大稱讚同片演員黃尚禾，不停說他很會演。

鍾家駿也分享自己跟電影角色馬那衛不同的地方，一來是他很樂觀，馬那衛很憂鬱，二來是他不會凶阿嬤，「我很愛我的阿嬤！」第三是他很喜歡穿丁字褲，「10年前，跟我同年齡的小朋友都排斥穿丁字褲，之後老師來帶舞蹈隊，現在很多小朋友都喜歡穿。」

鍾家駿從張再興、傅孟柏、謝章穎、黃聖球4位優秀的入圍者當中脫穎而出，得獎原因是「靠著敏感的感受力，表現細膩，毫不遜色。」

(中國時報)

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