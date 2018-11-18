張藝謀從影40年 首奪導演獎

張藝謀昨拿下第55屆金馬獎最佳導演獎。

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中國時報
報導
張藝謀（左）昨從劉德華手中接過最佳導演獎獎座。
《影》

第55屆金馬獎最佳導演昨頒給執導《影》的張藝謀，張藝謀上台時用略微顫抖的聲音說：「真沒想到我拍了40年電影吧，第一次提名金馬獎電影導演（就得），我還真沒準備，以後還有機會吧？謝謝評委把這個獎給我。」

他說自己跟金馬相見恨晚，「我跟李安聊天，他也嚇一跳我是第一次入圍，還特別查了紀錄，以前沒報名有很多歷史原因，覺得入圍就拿獎是個好兆頭！」

他謝謝評委，今年評審團主席是鞏俐，對於舊情人把獎給了他，他說：「我也是在媒體上才知道（鞏俐是主席）！」也做過評審的他能體會當評審很為難、很艱辛，「必須做很多選擇，尤其當好電影很多的時候，很感謝拿到這個榮譽！」

把電影當一生職志

他認為這次入圍的姜文、婁燁、萬瑪才旦、畢贛都很強，自嘲：「今年有年輕的，也有像我這樣第一次被提名的老導演。」5部電影老中青導演都有，要選最佳很困難，但無論如何入圍結果都象徵著大陸電影的傳承。

他認為電影是年輕人的藝術，電影的希望其實都在年輕人身上，但68歲的他以此為職志：「選擇了這個職業就會一直幹下去，這是我的職業、生命所在，也管不了其他事，希望還能有更好的作品給大家！」

要華語片揚威國際

談到《影》，他說古裝題材是大陸電影一大類型，要怎樣有新意、有特別之處相當困難。他過去幾十年一直有「水墨情節」，但從來沒有人做過，所以這次他決心執行，制定了一個特效很少的方式，「不是電腦做出來，都是拍出來，過去總被貼上一個濃郁色彩的標籤，這次也算是給大家一個意外吧。」

他握著金馬獎座，坦承把這個獎看得很重，「這是一條漫長的路，我們有共同責任，要把華語電影在國際發揚光大。」評審認為張藝謀次次搬出令人驚嘆的鉅作，在水墨世界中挖掘出深刻的人性與慾望。

(中國時報)

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