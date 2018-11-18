文牧野奪新導演盼下部戲調薪

金馬獎最佳新導演獎由《我不是藥神》導演文牧野獲得。

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中國時報
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金馬獎新導演頒給執導《我不是藥神》的大陸導演文牧野，他在台上謝謝監製徐崢與寧浩，他說：「他們是我的老師，將來也是我的老師。我在開機之前跟他們兩個說，我盡量做到不讓各位前輩失望，我會盡量這樣做下去。」

他昨受訪笑說自己還沒回神，但覺得很幸福，能夠得到很多前輩的幫助。外界揣測在徐崢與寧浩的監製下，像他這樣的新導演也許會受到許多掌控與支配，但他澄清：「說老實話還真沒有碰到，他們都會帶我一起做電影開發，教會我如何思考、格局的問題。」他與徐崢從來沒有意見不同，他也分析跟大明星合作的優缺點，「優點是他夠大，但會面臨的考驗就是不能犯錯，要強化自己的了解，才能跟他合作。」

《我不是藥神》被認為在藝術與商業間取得平衡，他說其實是先鎖定題材，之後才確定拍攝方式，「我一開始也跟一般年輕導演一樣，想拍藝術、獨立的片。」

該片著墨大陸醫藥制度，但他最想強調的是人性層面的善良，透露第2部作品也會是現實題材，但難度更高，「才寫了4個月，估計還要一年半載。」

《我不是藥神》是他研究所畢業後的第一個作品。33歲的他以前都靠寫劇本、拍廣告、短片的獎金維生，月收入約5000元人民幣（約2.2萬台幣）。現在搖身一變成30億（約133.8億台幣）票房的導演，但他只拿了導演費，沒有分紅，笑說：「金馬獎獎金就可以讓我撐過一年半載，希望之後（導演費）可以開高一點！」

(中國時報)

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