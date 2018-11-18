槍與玫瑰嗨唱3小時Rock寶島

槍與玫瑰演唱會昨擠進兩萬人，朝聖搖滾偶像風采。

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中國時報
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金屬搖滾樂傳奇樂團槍與玫瑰17日在桃園國際棒球場開唱。

本世紀最偉大的搖滾神團槍與玫瑰（Guns N' Roses）暌違台灣9年，昨晚2度在台開唱，這也是傳奇主音吉他手Slash歸隊之後，槍與玫瑰首次以經典陣容來台演出，現場演唱超過3小時，所有經典歌曲一次滿足，點燃全場2萬多個火熱搖滾魂，引爆台灣今年最Rock的一個夜晚。

團員們搭乘專機低調抵台之後，主唱埃克索羅斯（Axl Rose）幾乎都待在飯店裡，只有其他成員出門在台北四處逛逛，貝斯手Duff和Slash還出門血拼，添購搖滾風格銀飾。許多老槍迷為搶購官方周邊商品及卡個好位置，在開演前一天就到場館外夜排，令人見識到槍與玫瑰不輸年輕偶像團體的明星魅力；現場甚至有許多歌迷打扮得跟吉他手Slash的造型一樣，向偶像致敬。

9年前槍與玫瑰首度在台灣開唱時開場延遲許久，讓歌迷今晚非常擔心，一度還在網路上下賭盤，猜測今年會不會「按照往例」延後開場，幸好樂團成員們一到現場就直奔舞台開唱，順利開演。搖滾能量滿點的開唱之後，在演唱第3首歌曲〈Chinese Democracy〉之前，埃克索羅斯向全場大喊一聲：「Taipei! A little Taipei Democracy！」全場吶喊陷入瘋狂。

原裝進口12箱貨櫃

這場槍與玫瑰成員世紀大復合之後的巡迴演出，看點滿滿，除了從國外原裝運來12箱貨櫃的舞台，和主唱埃克索羅斯寶刀未老的高亢野性嗓音，最令歌迷期待的就是終於合體的傳奇吉他手Slash現場演出。果然Slash沒令人失望，戴著招牌高禮帽上台，多段Solo演出，高超技藝令現場吉他迷大呼過癮。

昨晚的經典曲目包括每個世代的每位吉他手都必練的〈Sweet Child O'Mine〉，及埃克索羅斯以鋼琴獨奏的〈November Rain〉，這幾首將槍與玫瑰推向傳奇地位、極具代表性的流行歌曲，讓人看到搖滾也可以有溫柔浪漫的一面，全場2萬人同步大合唱的場面更是震撼人心。

(中國時報)

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