徐若瑄豔紅戰袍露V藏心機

2018年11月18日 01:13 中國時報 陳張眾 報導

HARRY WINSTON雷德恩切工黃鑽鑽石戒指，黃鑽主石約7.48克拉，外圈以極細微密釘鑲嵌鑽石圍繞，約1940萬。（HARRY WINSTON提供）

CARTIER頂級珠寶系列鑽石花環手環，鉑金底座，鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約2070萬元。（CARTIER提供）

孫儷

惠英紅

劉嘉玲

周迅

邱澤

張震

李鴻其

徐若瑄穿上ZAC POSEN大紅色禮服亮相，袖口的抓縐設計及貼身的魚尾裙襬，立體感十足，搭配Tiffany & Co.珠寶約6100萬元。

第55屆金馬獎17日晚登場，本次紅毯上，難得齊聚10位最佳男女主角入圍者，加上港星劉德華、劉嘉玲及首度現身金馬的男星胡歌和「姐姐」謝金燕，可謂近年來星光最強的一屆。

面對這樣的出席名單，女星紅毯禮服都如臨大敵般使出心機絕招，要露得性感搶鏡，還要優雅自在。今年女星們性感帶，已從胸前升級到鎖骨、肩頸線條，大部分都以露肩剪裁搭配纖長輪廓，營造整體氣質。

身為頒獎嘉賓的劉嘉玲，選穿一襲Atelier Versace 2018秋冬高級訂製服現身，禮服的合身設計凸顯出她保養得宜的玲瓏體態，由施華洛世奇水晶鑲飾製造的漸層效果，也十分具有戲劇效果。她全身所配戴的CARTIER頂級珠寶系列配件，價值更直逼3億，刻意留白的胸前細節，恰到好處得體現出女王般的性感霸氣。

惠英紅亮片禮服豔麗

角逐影后獎項的女星周迅及孫儷，也比照此法，分別選穿出自CHANEL及ARMANI PRIVE的露肩禮服。孫儷身上的禮服，出自ARMANI PRIVE 2018秋冬系列，肩膀的金色綢緞蝴蝶結設計，完美達到平衡全身黑色天鵝絨帶來的厚重感，再搭配她的俐落短髮和耳朵上的HARRY WINSTON經典Cluster鑽石耳環，讓視線不自主聚焦臉部。周迅則盡到代言人職責，身著CHANEL淺綠色褶飾設計緞面禮服露出香肩，蓬鬆的包頭更為顯出整體隨興感，耳際上兩只CHANEL N°5耳環，恰好形成數字「55」，為造型添加逗趣小細節。

秀出性感帶之餘，禮服選色也是決勝點，今年紅毯上女星選穿紅色的不少，表現也都十分出彩。徐若瑄做為頒獎嘉賓，選穿由美國設計師ZAC POSEN打造的大紅色禮服，袖口的抓縐設計及貼身的魚尾裙襬，非常具有立體感，胸口「V」型挖空，更彷彿依照她的英文名字Vivian字首刻畫。而入圍最佳女配角獎項的惠英紅，身著大紅色DOLCE & GABBANA裙裝亮相，身上由亮片組成的花朵圖騰，大膽卻不刺眼。《邪不壓正》中的女星許晴，也換穿紅色亮片褲裝出席。

除了亮眼紅色，首度獻身金馬的謝金燕，則以一襲MOSCHINO 2019早春系列亮片禮服，化身華麗斑馬。斜肩設計及側邊高衩剪裁，秀出「姐姐」的長腿好身材，常在設計中加入逗趣細節的品牌創意總監Jeremy Scott ，也為金馬紅毯注入一絲輕鬆感。

張震條紋西裝展個性

反觀大部分男星，依然走穩重不失手的路線，天王劉德華選穿的Ermenegildo Zegna Couture及胡歌選穿的GIORGIO ARMANI西裝，都以合身剪裁出線，正式感的低調氛圍恰巧呼應今年「相對於電影，人人都是配角」的主題，但也反倒把紅毯上「主角」，拱手讓給出奇制勝選穿亮色系的男星們。

張震選穿出自Vivienne Westwood 2018秋冬的黑綠條紋雙排扣西裝與9分西裝褲，襯衫更以綁帶打出的蝴蝶結代替傳統領帶、領結，個性感十足。以《幸福城市》入圍最佳男配角獎項的李鴻其，選穿剪裁俐落的鮮藍色CALVIN KLEIN 205W39NYC西裝，搭配蕭邦Ice Cube系列珠寶，貼合他整體的當代氣質。而入圍影帝的邱澤，則在安全牌中求變化，以加入暗紅絲線點綴的BOSS黑色羊毛材質西裝，營造視覺層次感。

(中國時報)