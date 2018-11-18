感恩節大餐勾起思鄉情

2018年11月18日 01:13 中國時報 何書青 報導

台北福華大飯店有多達3款感恩節火雞禮籃可選，且其感恩節火雞保持25年滋味不變，相當經典。（台北福華大飯店提供）

已賣近15年的台北晶華酒店感恩節火雞，出自法籍主廚之手研發。（台北晶華酒店提供）

台北六福萬怡酒店以路易西安納州特有的「肯瓊香料」烹調火雞，風味格外辛香。（六福旅遊集團提供）

台北新板希爾頓酒店「悅．市集」Buffet餐廳主廚Daniel Sanz Martin，在感恩節當天將打造限定1晚的節慶料理。（台北新板希爾頓酒店提供）

每年11月第4周的星期四，是美國舉國歡慶的「感恩節」，這個節日緣起人民對上蒼賜予一年豐收而表達感謝之意，家家戶戶準備著以火雞為主角的大餐，期待與親友大快朵頤，許多身在異鄉的遊子，也會在這天排除萬難返家過節。今年感恩節落在22日，台灣雖不像美國般全民慶祝，卻也讓許多人添了個能提醒感恩、與親友們分享美食的溫馨佳節。

10月才全新開幕的台北新板希爾頓酒店，今年將迎接第一個感恩節，館內人氣Buffet餐廳「悅‧市集」的餐檯上，端出琳瑯滿目的節慶限定料理。主廚Daniel Sanz Martin來自於西班牙，家鄉其實沒有慶祝感恩節的習俗，原本對感恩節沒有特別感受，直到2009年，他在美國洛杉磯度過了一個難忘的感恩節，讓他體會到這個節日的真諦。

當時他隻身在異鄉打拚，獨自面對全然陌生的環境，內心十分孤單。那年感恩節，一同在餐廳工作的同事們下班後，紛紛將各自準備好的火雞、南瓜派和烤肋排等餐點端上桌，彼此大方地分享、慶祝。思鄉已久的他，在這個陌生的節日卻重拾了與家人聚餐時的溫暖，感恩節就此在他心中產生了溫度，更有了那分感恩心情。

來到台灣後，再次身處異鄉的Daniel一直很懷念那股至今餘溫尚存的感恩心情，今年感恩節當天，他特地為來客端出烤火雞佐白蘭地風味肉汁、甘藍菜拌炒煙燻培根、烤南瓜派、糖釉地瓜棉花糖等經典料理，對Buffet用餐的賓客，以他最熟悉的方式確實傳達出他心中那份溫馨的感恩滋味。

晶華主廚研發美味

台北晶華酒店現今推出的感恩節火雞，是由前任飯店的法籍行政總主廚諾爾（Noel）在2003年研發推出，高齡的他今年退休、轉任晶華酒店廚藝顧問，但饕客當然不會允許他的獨門火雞一起退休，因此今年持續熱賣，陪伴台灣邁入第15個感恩節。

當初諾爾純粹因飯店美籍旅客多而設計了這道感恩節火雞，卻也讓料理多了法式特色。法國菜對醬料講究，因此主廚對搭配火雞的特製醬汁特別費心，其中的蔓越莓醬就花1小時以文火製成；每組4200元，包含火雞、2款主廚特製醬汁、青炒紅甘藍培根、蘑菇栗子、艾曼塔焗烤洋芋、爐烤時蔬等。

六福萬怡辛香烹雞

台北六福萬怡酒店將火雞禮盒賦予「相聚團圓、文化尊重與感謝」之意，因此用美國廣納5大民族文化的路易西安納州特有之「肯瓊香料」烹調火雞，這款有著辛香滋味的火雞在去年首推時熱賣到追加，今年便延續推出。混和匈牙利紅椒粉、大蒜粉、洋蔥粉、黑胡椒、小茴香粉、卡宴紅椒粉、奧勒岡及百里香等辛香味的肯瓊香料，讓火雞肉香氣濃郁卻不過於辛辣，另外搭配的3款甜酒雞汁醬、南洋酸辣醬、野莓醬，更增添酸甜的多重風味；每組3999元。

同樣在Buffet餐檯端上烤火雞讓饕客暢快享用的，還有台北文華東方酒店的文華Cafe，在22日至25日晚餐期間，港籍主廚馮俊傑設計出外皮金黃誘人而肉質鮮嫩多汁的現切爐烤火雞、南瓜濃湯、爐烤蜂蜜火腿、孢子甘藍沙拉搭蜂蜜醬汁等限定料理。

(中國時報)