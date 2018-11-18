網羅優質文本 影視跨產業媒合

2018年11月18日 01:13 中國時報 報導張羽萱

影視、遊戲、動漫等產業近年來在全球創造出極大經濟產值，在內容是王道的時代，IP的跨領域應用，便是衍生商機的基石。

許多台灣原創的出版IP近年來都被改編成影視作品，有鑑於台灣影視內容產業對於出版IP的需求日增，文化部自106年起，將台北國際書展自102年起開辦的「華文出版與影視媒合平台」，擴大為「出版與影視跨產業媒合平台」，並且透過年度推薦改編劇本書遴選、出版與影視媒合人才工作坊、跨產業媒合會以及海外參展等系列計畫，持續將文本導入電影、電視拍攝、動漫畫創作素材，及遊戲軟體開發產業。

為讓全球影視買家更容易物色到台灣優質的原創出版文本，文化部今年（2018）遴選出43部年度推薦改編劇本書，作品類型橫跨懸疑推理、恐怖驚悚、冒險奇幻、黑色喜劇、愛情及劇情等風格；題材涵蓋青春成長、家庭社會、校園生活、社會議題、犯罪、性別、職場職人、人物傳記、戰爭、歷史等，文本內容緊扣台灣近年來發生的社會事件、文化脈動，以寫實的筆觸刻畫在地情感，凸顯出台灣原創IP特有的風格。

文化部為了讓全球影視買家有機會就今年43部作品與出版業者媒合，特別在11月16日、11月17日兩天假台北文創大樓辦理「107年度出版與影視跨產業媒合會」，現場有超過40家國內外影視買家一同參與，共計創造350場次影視媒合。透過這樣一對一的方式，相信定能為台灣出版產業跨足影視版圖注入一股活水，期待與影視產業攜手掀起台灣出版文本IP風潮。

(中國時報)