2018年11月18日 中國時報 周子傑

想要寫得一手好字,首先握筆姿勢便要正確,而鋼筆是最好的引導及學習工具。其道理如同想要順利操作老式刮鬍刀,角度及姿勢都要講究。

手握鋼筆端正書寫時所流露的沉靜與謹慎態度,始能令筆尖在紙面上滑出自我節奏、渲染個人獨特的濃淡風格。

Montblanc首款鋼筆「紅與黑Rouge & Noir系列書寫工具」雛形。

Montblanc以歐洲最高峰頂六條覆蓋藹藹白雪之冰川為啟發,啟用六角白星作為品牌標誌。

與品牌同名的Monte-Grappa系列,是一款有著老筆情懷的現代筆。其筆型與Extra 1930相似,備有品牌經典的滾珠設計筆夾,以3D切割的復古筆環,更為整體增添亮點。

Montegrappa的「Genio Creative創作家系列」是為紀念世上偉大的藝術家、作家及思想家而推出的年度創作。此款的靈感來源是義大利著名的工程師及製表師Bartolomeo Ferracina,威尼斯聖馬可廣場的塔鐘為其作品。

NeroUno八角系列是Montegrappa所有筆款中最具現代精神的經典代表,且是品牌持續嘗試結合不同材質及設計的試金石。

Montblanc文學家系列列夫.托爾斯泰鋼筆限量1868款式;鍍金筆身錘紋意喻他以自我雙手打造一片土地。

Montblanc文學家系列威廉.莎士比亞1597限量款書寫工具。

Montblanc Meisterstuck系列極黑特別款。

萬寶龍首款鋼筆「紅與黑Rouge & Noir系列書寫工具」目錄。

鉑銥合金筆尖、硬質橡膠製成的供墨系統以及藏於筆身內的儲墨裝置,三項關鍵發明讓鋼筆成為繼嵌筆之後第二項現代化書寫工具。圖中可見Montblanc Meisterstuck系列筆尖鐫刻之「4810」字樣,這是當時所測量出的白朗峰的公尺高度。

屬於「慢文化」的鋼筆,慢慢從沾水筆走向墨水筆,再搖身一變成為品味象徵,過程中除了大師級的創意發明,更少不了高超工匠技藝的加持。

從日常書寫工具,演化為今日身分地位的象徵,鋼筆不只勾勒優雅君子輪廓,更樹立了型格仕紳原則,這個見證人類悠久書寫歷史,同時參與先進技術變革的書寫工具,究竟魅力何在?

改變個人氣質 重拾君子優雅

鋼筆慢文化掀練字風潮

■「將我腦中想法付諸實現的,是手裡握著的鋼筆,而非放在打字機上的兩根手指;至於原子筆,則只適合在飛機上用來填表格。」已故的偉大作家格雷厄姆格林(Graham Greene)如此說道。字不僅被視為人的第二面向,透過書寫,不僅能整理思緒並幫助思考,同時還能增進創造力及解決問題的能力;尤有甚者,還可能改變個人氣質,進而培養出自信心及成就感。這是在數位產品當道的今日,沉迷於膚淺圖像式閱讀的我們,逐漸喪失的能力。

握筆符合人體工學

練字,如同靜心與修身的過程,而若想把字寫好,正確的握筆姿勢及筆順便顯得十分重要。相較於原子筆是把字從鋼珠「滾」出來的出墨機制,寫起來更省力且隨心所欲的鋼筆,其筆身常以不鏽鋼或金屬材質打造,反能於手上形成一種微妙的平衡,並以更符合人體工學的方式長時間握筆(不像握較細的鉛筆或原子筆得用「捏」的),有效減緩關節炎的產生。在許多歐洲國家,它更被廣泛地用來教導低年級學生正確的握筆及寫字方式,讓書寫真正成為一種樂趣所在。

台灣近來掀起一陣練字及鋼筆的風潮,檯面上除了有侯信永及葉曄兩位名家大力推廣,民間如雨後春筍般冒出的寫字及鋼筆社團也功不可沒。不過,此一現象或可視為對數位時代變幻莫測的不滿及厭倦,與渴望重溫過往美好的復刻風潮,精神上幾乎如出一轍。主理「鋼筆工作室」的林文棟曾有感而發地表示,一昧追求快速及便利的社會,犧牲的不只是與眾不同的個人特色,還有對於「慢文化」所投注的專注及熱情。雖然鋼筆並非「寫得一手好字」的絕對保證,但透過握筆姿勢的細節要求,以及手持鋼筆端正書寫時所自然流露的沉靜與謹慎態度,我們始能令筆尖在紙面上滑出自我節奏、渲染出個人獨特的濃淡變化(風格)。重拾一份謙謙君子的優雅自持,同時樹立力透紙背的紳士原則及堅持,那或許正是鋼筆能教給我們的事。

原子筆成日常書寫工具

鋼筆極致工藝愈陳愈香

■鋼筆的上墨裝置不斷推陳出新,幾個鋼筆大師都推出了自己改良過的上墨系統,讓鋼筆一步步邁向現代化,成為先進又方便的書寫工具。即便如此,鋼筆還是有許多缺點,好比吸墨時筆尖很容易玷汙,一不小心就會弄髒手指及紙張,水性墨也無法在表面凹凸不平的材質上順利書寫(如棉布及木材)。深感不便的匈牙利記者Ladislao Jose Biro,於是1930年發明了透過「滾珠」筆尖把油墨轉印在紙上的筆具-原子筆,進而開啟了鋼筆及原子筆近百年的競爭關係。

Montegrappa客製化服務

上世紀50年代後,人們逐漸接受無論在儲墨量及書寫方便性皆遠勝鋼筆的原子筆,雖然Sheaffer於1952年推出力抗原子筆、號稱有史以來結構最複雜上墨系統的潛艇式鋼筆(Snorkel),但10年後終究不敵原子筆大軍而宣告收攤。即使在「日常書寫工具」的角色為原子筆所取代,但鋼筆卻未因此消失在時間洪流,反而以「高雅品味」及「書寫藝術」之姿浴火重生,與腕表、袖扣、打火機及領帶夾等一眾精品配件,成為男士競逐品味及勾勒身分地位之象徵。

幾只已成經典的「老筆」,時隔多年更以愈陳愈香的姿態,以及豐富且無可取代的故事重新擦亮招牌,如不斷被選為經典名筆的Pelikan 100、Parker Duofold、Parker 51、Montblanc Meisterstuck、Montblanc 149、Sheaffer Balance、Sheaffer PFM及Waterman C/F等。其中使用合成樹脂打造筆身的Parker 51,與當年美國野馬戰鬥機的頂艙護罩材質相同,故推出之時Parker還大喇喇放上:「從外星來的筆(Pen from another planet)」的廣告詞;Sheaffer的PFM(Pen For Man)系列則主打專屬男人品味的路線,不僅放上Sheaffer當年的旗艦技術(如潛艇上墨系統及鑲入式筆尖),且是旗下尺寸最大之經典系列。

鋼筆作為男人身分地位及尊榮之象徵,則不能不提來自義大利歷史最悠久的頂級書寫品牌Montegrappa。它以運用各種珍貴材料及豐富色彩著稱,不僅是首個將賽璐璐用於書寫工具的品牌,且經常結合大理石、原木及各種貴金屬等複合材質於鋼筆之上,另還有傳承百年的雕刻及彩繪技藝,同時很早便開始提供客製化服務,是將鋼筆作為「書寫藝術的工具」詮釋得淋漓盡致的高手。

Montblanc揚名政影壇

堪稱當代最具代表性的墨水筆品牌Montblanc,以圓筒狀的外形、扁平筆蓋頂端的六角型白星標誌(靈感來自歐洲最高峰-白朗峰)以及被暱稱為「海明威筆夾」特殊筆夾設計聞名於世,更曾多次在歷史意義十足的政治場合及好萊塢電影成為鎂光燈焦點。

如1963年時任德國總理的艾德諾(Konrad Adenauer)向當時的美國總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy),借用Montblanc鋼筆來簽署科倫市《Golden Book》;Meisterstuck系列鋼筆還在007系列電影《金鎗人》及《八爪女》,救了由羅傑摩爾(Roger Moore)飾演的龐德之性命,更是文豪海明威(Ernest Hemingway)形影不離的書寫夥伴,並促成了該品牌於1992年推出限量文學家系列,向世界文學巨擘致敬的契機。該系列書寫工具還有一大特色,便是筆尖皆鐫刻「4810」字樣;那是1929年所測得的白朗峰高度。

鵝毛筆改良增儲墨裝置

蛻變現代墨水筆

■又名「墨水筆(fountain pen)」的鋼筆,前身即是每次書寫都得不斷沾墨水的鵝毛筆,甚至可追溯更古早的埃及蘆葦筆。無論是哪一種,它們都是利用筆桿外側削出的韌性表面為筆尖,沾取適量墨水於莎草紙、羊皮紙或紙張之上書寫。由於其耐久度有限,當金屬工藝逐漸發達之後,便出現以金屬製成筆尖、再安裝於筆桿上的「進化版」沾水筆。

古羅馬已有儲墨構想

除了筆尖,沾水筆及墨水筆(鋼筆)最主要之區隔在於供墨方式。前者憑藉不斷沾取墨水進行書寫,因此手邊必須常備墨水;後者則透過筆尖後方的供墨道,從筆桿內的儲墨裝置注入書寫時所需的墨水。

位於筆桿內、如水庫一般的儲墨裝置,其構想最早可追溯古羅馬時代,是直接把墨水滴入中空的草桿;西元10世紀時,埃及的哈里發更曾下令製作備有儲墨裝置的筆具。之後墨水筆的發展進入遲緩期,直至1636年,才由德國發明家Daniel Schwenter率先造出帶有類似儲墨裝置的筆具模型,只不過是將一支填滿墨水的鵝毛筆,塞進另一支鵝毛筆之中,並以軟木塞封底。德國人一直都是筆具發明的先鋒,除了Schwenter,將筆尖尖點焊上鉑銥合金以強化黃金硬度,及以不鏽鋼來抗腐蝕,皆出自德國人的遠見。

其後墨水筆逐漸在幾位筆具大師手中勾勒成型,如1702年的M. Bion(現存最古老墨水筆便出自他手)、1809年的Peregrin Williamson(美國墨水筆發明先鋒),及於1819年率先量產結合沾水筆及墨水筆特色的John Scheffer,令他榮登英倫墨水筆的發展始祖。

三凹縫供墨穩定流量

1831年,John Jacob Parker更取得史上第1個自動進墨裝置的專利,引領「自來水筆」走向康莊。不過,奠定現代鋼筆雛形的關鍵人物,首推1884年Lewis Edson Waterman。由他發明並取得專利的「三凹縫供墨(three fissure feed)」裝置,是以毛細現象(capillary action)為基礎,讓墨水流經筆舌凹槽內的細縫,一方面穩定灌輸筆尖的墨水量,且能避免漏墨,書寫時也無須持續沾墨水。這個以硬質橡膠製成、能確保流暢地向筆尖供墨的創新發明,同時結合鉑銥合金所打造的筆尖,讓「Waterman」這個鋼筆品牌一炮而紅,真正實現「自來水筆」理想,也助鋼筆一躍成為鉛筆之後、第2項現代化書寫工具。

