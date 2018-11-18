2018年11月18日 01:13 中國時報 周子傑 圖片提供各品牌 報導圖片提供各品牌

想要寫得一手好字，首先握筆姿勢便要正確，而鋼筆是最好的引導及學習工具。其道理如同想要順利操作老式刮鬍刀，角度及姿勢都要講究。

手握鋼筆端正書寫時所流露的沉靜與謹慎態度，始能令筆尖在紙面上滑出自我節奏、渲染個人獨特的濃淡風格。

Montblanc首款鋼筆「紅與黑Rouge & Noir系列書寫工具」雛形。

Montblanc以歐洲最高峰頂六條覆蓋藹藹白雪之冰川為啟發，啟用六角白星作為品牌標誌。

與品牌同名的Monte-Grappa系列，是一款有著老筆情懷的現代筆。其筆型與Extra 1930相似，備有品牌經典的滾珠設計筆夾，以3D切割的復古筆環，更為整體增添亮點。

Montegrappa的「Genio Creative創作家系列」是為紀念世上偉大的藝術家、作家及思想家而推出的年度創作。此款的靈感來源是義大利著名的工程師及製表師Bartolomeo Ferracina，威尼斯聖馬可廣場的塔鐘為其作品。

NeroUno八角系列是Montegrappa所有筆款中最具現代精神的經典代表，且是品牌持續嘗試結合不同材質及設計的試金石。

Montblanc文學家系列列夫．托爾斯泰鋼筆限量1868款式；鍍金筆身錘紋意喻他以自我雙手打造一片土地。

Montblanc文學家系列威廉．莎士比亞1597限量款書寫工具。

Montblanc Meisterstuck系列極黑特別款。

萬寶龍首款鋼筆「紅與黑Rouge & Noir系列書寫工具」目錄。

鉑銥合金筆尖、硬質橡膠製成的供墨系統以及藏於筆身內的儲墨裝置，三項關鍵發明讓鋼筆成為繼嵌筆之後第二項現代化書寫工具。圖中可見Montblanc Meisterstuck系列筆尖鐫刻之「4810」字樣，這是當時所測量出的白朗峰的公尺高度。

屬於「慢文化」的鋼筆，慢慢從沾水筆走向墨水筆，再搖身一變成為品味象徵，過程中除了大師級的創意發明，更少不了高超工匠技藝的加持。

從日常書寫工具，演化為今日身分地位的象徵，鋼筆不只勾勒優雅君子輪廓，更樹立了型格仕紳原則，這個見證人類悠久書寫歷史，同時參與先進技術變革的書寫工具，究竟魅力何在？

改變個人氣質 重拾君子優雅

鋼筆慢文化掀練字風潮

■「將我腦中想法付諸實現的，是手裡握著的鋼筆，而非放在打字機上的兩根手指；至於原子筆，則只適合在飛機上用來填表格。」已故的偉大作家格雷厄姆格林（Graham Greene）如此說道。字不僅被視為人的第二面向，透過書寫，不僅能整理思緒並幫助思考，同時還能增進創造力及解決問題的能力；尤有甚者，還可能改變個人氣質，進而培養出自信心及成就感。這是在數位產品當道的今日，沉迷於膚淺圖像式閱讀的我們，逐漸喪失的能力。

握筆符合人體工學

練字，如同靜心與修身的過程，而若想把字寫好，正確的握筆姿勢及筆順便顯得十分重要。相較於原子筆是把字從鋼珠「滾」出來的出墨機制，寫起來更省力且隨心所欲的鋼筆，其筆身常以不鏽鋼或金屬材質打造，反能於手上形成一種微妙的平衡，並以更符合人體工學的方式長時間握筆（不像握較細的鉛筆或原子筆得用「捏」的），有效減緩關節炎的產生。在許多歐洲國家，它更被廣泛地用來教導低年級學生正確的握筆及寫字方式，讓書寫真正成為一種樂趣所在。

台灣近來掀起一陣練字及鋼筆的風潮，檯面上除了有侯信永及葉曄兩位名家大力推廣，民間如雨後春筍般冒出的寫字及鋼筆社團也功不可沒。不過，此一現象或可視為對數位時代變幻莫測的不滿及厭倦，與渴望重溫過往美好的復刻風潮，精神上幾乎如出一轍。主理「鋼筆工作室」的林文棟曾有感而發地表示，一昧追求快速及便利的社會，犧牲的不只是與眾不同的個人特色，還有對於「慢文化」所投注的專注及熱情。雖然鋼筆並非「寫得一手好字」的絕對保證，但透過握筆姿勢的細節要求，以及手持鋼筆端正書寫時所自然流露的沉靜與謹慎態度，我們始能令筆尖在紙面上滑出自我節奏、渲染出個人獨特的濃淡變化（風格）。重拾一份謙謙君子的優雅自持，同時樹立力透紙背的紳士原則及堅持，那或許正是鋼筆能教給我們的事。

原子筆成日常書寫工具

鋼筆極致工藝愈陳愈香

■鋼筆的上墨裝置不斷推陳出新，幾個鋼筆大師都推出了自己改良過的上墨系統，讓鋼筆一步步邁向現代化，成為先進又方便的書寫工具。即便如此，鋼筆還是有許多缺點，好比吸墨時筆尖很容易玷汙，一不小心就會弄髒手指及紙張，水性墨也無法在表面凹凸不平的材質上順利書寫（如棉布及木材）。深感不便的匈牙利記者Ladislao Jose Biro，於是1930年發明了透過「滾珠」筆尖把油墨轉印在紙上的筆具－原子筆，進而開啟了鋼筆及原子筆近百年的競爭關係。

Montegrappa客製化服務

上世紀50年代後，人們逐漸接受無論在儲墨量及書寫方便性皆遠勝鋼筆的原子筆，雖然Sheaffer於1952年推出力抗原子筆、號稱有史以來結構最複雜上墨系統的潛艇式鋼筆（Snorkel），但10年後終究不敵原子筆大軍而宣告收攤。即使在「日常書寫工具」的角色為原子筆所取代，但鋼筆卻未因此消失在時間洪流，反而以「高雅品味」及「書寫藝術」之姿浴火重生，與腕表、袖扣、打火機及領帶夾等一眾精品配件，成為男士競逐品味及勾勒身分地位之象徵。

幾只已成經典的「老筆」，時隔多年更以愈陳愈香的姿態，以及豐富且無可取代的故事重新擦亮招牌，如不斷被選為經典名筆的Pelikan 100、Parker Duofold、Parker 51、Montblanc Meisterstuck、Montblanc 149、Sheaffer Balance、Sheaffer PFM及Waterman C/F等。其中使用合成樹脂打造筆身的Parker 51，與當年美國野馬戰鬥機的頂艙護罩材質相同，故推出之時Parker還大喇喇放上：「從外星來的筆（Pen from another planet）」的廣告詞；Sheaffer的PFM（Pen For Man）系列則主打專屬男人品味的路線，不僅放上Sheaffer當年的旗艦技術（如潛艇上墨系統及鑲入式筆尖），且是旗下尺寸最大之經典系列。

鋼筆作為男人身分地位及尊榮之象徵，則不能不提來自義大利歷史最悠久的頂級書寫品牌Montegrappa。它以運用各種珍貴材料及豐富色彩著稱，不僅是首個將賽璐璐用於書寫工具的品牌，且經常結合大理石、原木及各種貴金屬等複合材質於鋼筆之上，另還有傳承百年的雕刻及彩繪技藝，同時很早便開始提供客製化服務，是將鋼筆作為「書寫藝術的工具」詮釋得淋漓盡致的高手。

Montblanc揚名政影壇

堪稱當代最具代表性的墨水筆品牌Montblanc，以圓筒狀的外形、扁平筆蓋頂端的六角型白星標誌（靈感來自歐洲最高峰－白朗峰）以及被暱稱為「海明威筆夾」特殊筆夾設計聞名於世，更曾多次在歷史意義十足的政治場合及好萊塢電影成為鎂光燈焦點。

如1963年時任德國總理的艾德諾（Konrad Adenauer）向當時的美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy），借用Montblanc鋼筆來簽署科倫市《Golden Book》；Meisterstuck系列鋼筆還在007系列電影《金鎗人》及《八爪女》，救了由羅傑摩爾（Roger Moore）飾演的龐德之性命，更是文豪海明威（Ernest Hemingway）形影不離的書寫夥伴，並促成了該品牌於1992年推出限量文學家系列，向世界文學巨擘致敬的契機。該系列書寫工具還有一大特色，便是筆尖皆鐫刻「4810」字樣；那是1929年所測得的白朗峰高度。

鵝毛筆改良增儲墨裝置

蛻變現代墨水筆

■又名「墨水筆（fountain pen）」的鋼筆，前身即是每次書寫都得不斷沾墨水的鵝毛筆，甚至可追溯更古早的埃及蘆葦筆。無論是哪一種，它們都是利用筆桿外側削出的韌性表面為筆尖，沾取適量墨水於莎草紙、羊皮紙或紙張之上書寫。由於其耐久度有限，當金屬工藝逐漸發達之後，便出現以金屬製成筆尖、再安裝於筆桿上的「進化版」沾水筆。

古羅馬已有儲墨構想

除了筆尖，沾水筆及墨水筆（鋼筆）最主要之區隔在於供墨方式。前者憑藉不斷沾取墨水進行書寫，因此手邊必須常備墨水；後者則透過筆尖後方的供墨道，從筆桿內的儲墨裝置注入書寫時所需的墨水。

位於筆桿內、如水庫一般的儲墨裝置，其構想最早可追溯古羅馬時代，是直接把墨水滴入中空的草桿；西元10世紀時，埃及的哈里發更曾下令製作備有儲墨裝置的筆具。之後墨水筆的發展進入遲緩期，直至1636年，才由德國發明家Daniel Schwenter率先造出帶有類似儲墨裝置的筆具模型，只不過是將一支填滿墨水的鵝毛筆，塞進另一支鵝毛筆之中，並以軟木塞封底。德國人一直都是筆具發明的先鋒，除了Schwenter，將筆尖尖點焊上鉑銥合金以強化黃金硬度，及以不鏽鋼來抗腐蝕，皆出自德國人的遠見。

其後墨水筆逐漸在幾位筆具大師手中勾勒成型，如1702年的M. Bion（現存最古老墨水筆便出自他手）、1809年的Peregrin Williamson（美國墨水筆發明先鋒），及於1819年率先量產結合沾水筆及墨水筆特色的John Scheffer，令他榮登英倫墨水筆的發展始祖。

三凹縫供墨穩定流量

1831年，John Jacob Parker更取得史上第1個自動進墨裝置的專利，引領「自來水筆」走向康莊。不過，奠定現代鋼筆雛形的關鍵人物，首推1884年Lewis Edson Waterman。由他發明並取得專利的「三凹縫供墨（three fissure feed）」裝置，是以毛細現象（capillary action）為基礎，讓墨水流經筆舌凹槽內的細縫，一方面穩定灌輸筆尖的墨水量，且能避免漏墨，書寫時也無須持續沾墨水。這個以硬質橡膠製成、能確保流暢地向筆尖供墨的創新發明，同時結合鉑銥合金所打造的筆尖，讓「Waterman」這個鋼筆品牌一炮而紅，真正實現「自來水筆」理想，也助鋼筆一躍成為鉛筆之後、第2項現代化書寫工具。

(中國時報)