高原騎士新面貌攻免稅通路

2018年11月18日 01:14 中國時報 報導王儒哲

源自奧克尼的維京傳奇─屢獲殊榮的高原騎士單一麥芽威士忌,即將憑藉著專為免稅通路開發的4款產品系列,強勢攻占此通路。這個新系列將重新秀出威士忌的年分,也藉由新包裝和新酒瓶設計,讓高原騎士的免稅通路產品與國內系列更一致。

SPIRIT OF THE BEAR 高原騎士戰熊1公升

熊的堅韌與獨立向來為人稱道,而勁道十足、煙燻味濃郁的SPIRIT OF THE BEAR高原騎士戰熊便是向這個物種致敬之作,同時也為這個全新系列提供了一個切入點。它馥郁的煙燻芳香來自高原騎士獨特的奧克尼無森林泥炭,此泥炭是以手工割採取自距釀酒廠僅7英里的哈比斯特摩爾河岸(Hobbister Moor)。

@品酒筆記:泥炭煙燻|生薑|現磨肉荳蔻|甜香草莢|100%天然酒色

14年LOYALTY OF THE WOLF高原騎士蒼狼1公升

該系列第2款是14年Loyalty Of The Wolf高原騎士蒼狼,一款香甜而複雜的威士忌。它在對比鮮明的風味中呈現出精巧的平衡,反映出狼的特質。這款天然亮金色威士忌是以雪莉酒潤桶的美國橡木桶和波本桶釀造而成,裝瓶濃度為42.3%ABV。

@品酒筆記:香草海綿蛋糕|烤蘋果|肉桂|淡泥煤煙燻|100%天然酒色

16年WINGS OF THE EAGLE高原騎士雄鷹700毫升

維京神話的核心動物─老鷹,也是這個新系列的核心。16年WINGS OFTHE EAGLE高原騎士雄鷹是一款辛香而優雅的威士忌,其層次豐富的風味來自於歐洲雪莉橡木雪莉桶熟成的歲月。16年WINGS OF THE EAGLE高原騎士雄鷹呈現出天然的晶瑩琥珀色,瓶裝濃度為44.5%ABV。

@品酒筆記:甜香無花果與杏桃|溫潤的肉荳蔻|巧克力杏仁糖|芳香泥煤煙燻|100%天然酒色

18年VIKING PRIDE高原騎士維京狂潮700毫升

此系列的顛峰之作─18年VIKING PRIDE高原騎士維京狂潮18年,讓消費者有機會品嘗到原為國內銷售通路的獲獎威士忌,但勾兌濃度更改為46%ABV後,酒色更深沉,風味更飽滿。

@品酒筆記:香濃黑巧克力|石楠蜂蜜|漬櫻桃乾|芳香泥煤煙燻|100%天然酒色

SPIRIT OF THE BEAR高原騎士戰熊、14年LOYALTY OF THE WOLF高原騎士蒼狼及16年WINGS OF THE EAGLE高原騎士雄鷹已經於7月在歐洲免稅通路販售,而18年VIKING PRIDE高原騎士維京狂潮,則是於夏季稍晚的時間點上市。

這個全新系列已於9月在亞洲和中東主要機場及12月時將於美洲上市。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)