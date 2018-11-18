PANDORA點綴冬季元素玩轉耶誕

2018年11月18日 01:14 中國時報 報導魏嘉虹

PANDORA今年「太空聖誕」系列以浩瀚星空為設計靈感。圖片提供PANDORA

2018年11月，丹麥國際珠寶品牌PANDORA全新冬季耶誕商品，以「Purely PANDORA純淨珍珠」及「Christmas in Space太空聖誕」兩大系列，為冰雪冬日加入溫潤光芒與新穎俏皮的時髦感，讓女性盡情玩轉、享受風格交錯的樂趣。

詮釋如女人般的柔美與獨特魅力，Purely PANDORA系列珠寶加入全新材質，不拘一格的創意將淡水珍珠搭配以往經典925銀與PANDORA Rose玫瑰金色金屬材質，簡潔圓潤的線條交織出極簡的恬淡與唯美的摩登樣貌，呈現出冬季靜謐與溫暖的雙面反差，猶如女性細膩而不單一的多重靈魂。

「Christmas in Space 太空聖誕」跳脫白雪皚皚的浪漫耶誕框架與思維，PANDORA今年「太空聖誕」系列以浩瀚星空為設計靈感，耶誕老人除了過往乘坐雪橇由可愛馴鹿相伴，新穎俏皮的設計讓耶誕老人改坐太空船奔馳於銀河，並加入好朋友太空人與機器狗等一同守護星球；在月亮星辰與銀河冰晶的襯托之下，以童趣形象表現出外太空的耀動與美麗，讓今年耶誕節同時擁有溫馨氣氛及新奇別緻的現代摩登感。

(中國時報)