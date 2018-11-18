福斯智聯車況輕鬆掌握

2018年11月18日 01:14 中國時報 報導郭隆富

對台灣福斯汽車而言，了解每一位Volkswagen車主的用車需求，並且提供與德國原廠相同的高品質服務，是品牌不變的理念；面對數位化的趨勢，台灣福斯汽車正式在台發表Volkswagen Connect福斯智聯，該服務將標準配置於2019年式車款，提供豐富、實用且樂趣兼具的功能，打造符合消費者需求的品牌體驗，以「德藝智聯．與眾同行」願景，重新定義智慧用車。

Volkswagen Connect福斯智聯，透過OBD2連接埠連接，車主僅須以Volkswagen ID帳戶登入，且連結愛車，即可輕鬆掌握里程數、電瓶電壓、燃油監控等多項車況資訊。此外，可即時與Volkswagen各授權銷售暨服務中心保持聯繫；更提供數據分析、行駛資料功能，包括行駛公里數／時間、油料容量／費用、白天／夜間行駛時段以及旅程資訊等，均可透過該服務進行完整記錄，並且分析駕駛習慣與油耗水準，成為智慧化移動管家。

整合GPS全球定位系統，除提供停車位置功能，協助車主在的停車場中掌握愛車停放位置，更可在事故發生時，將位置傳送給親友或授權銷售暨服務中心，搭配道路救援與客戶服務專線，大幅降低處理時間。

欲得知Volkswagen Connect福斯智聯詳細資訊，敬請洽詢台灣福斯汽車授權銷售暨服務中心或專屬官方網站www.vwconnect.com/zhtw/。

(中國時報)