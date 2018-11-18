青陽子再戰 霹靂魔封

佛劍分說（左起）、劍子仙跡、天道主、青陽子、疏樓龍宿將在新劇中碰頭。　圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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八歧邪神聖戰過後，留下龐大的邪染侵蝕神州，亂世之下，3名天命者應時而出，塵外孤標意琦行、刀狂劍痴葉小釵、佛劍分說負傷再出，開啟救世之行，面對三大魔頭：魔始、劍宗、女帝，展開一場最激烈的戰鬥。

也因女帝最終的力量，意外打開了神祕的空間裂縫，詭異的熾煉界出現眼前，埋藏在深處的混沌之扉，隱藏著最神祕的萬魔之尊「虛無」，此時龍腦青陽子久違再現，挺身率領聖龍口一戰來自熾煉界的異魔者六弒荒魔，無敵戰龍化戰袍再出，打開霹靂新章節《霹靂魔封》。

現場另有一名仙風道骨的絕世道者，淵渟無跡靜濤君也挺身而出；同一時間，聖龍吐焰，自詡道尊嫡傳弟子，神祕的天道主率領道門再起，他與青陽子之間亦有糾葛。

亂世之秋，三教再出，高深莫測的夏承凜率領儒門重振聲威，佛劍分說與風僧白雲劍也重回佛門，佛劍分說與劍子仙跡、疏樓龍宿，3人即將再續三教頂峰之會。

自棄天帝之役後，三教頂峰即將再度同檔應戰，青陽子重振道門聲威，逢遇意外變數，劇情曲折離奇、變外生變，計中有計的層層布局，從開檔起始，便有精深布局、謀畫，挑戰觀眾看戲體驗。

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投稿方式／寄至ctwchen@gmail.com

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(中國時報)

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