新象40秋拍 傳承普洱茶香

2018年11月18日 01:14 中國時報 報導何志平

1970年河內盛利茶行飛機商標普洱茶。 照片提供新象文教

王攀元，1990年，《人在天涯》。 照片提供新象文教

清乾隆，《銅胎鎏金掐絲琺瑯甪端香薰。 照片提供新象文教

新象文教約從1979年舉辦印度古典舞蹈以來，數十年來引進各類型藝術表演及活動，使台灣民眾得以和世界藝術脈動同步，欣賞這些美麗、多元及創新的藝術演出，其中更有許多藝術形式是在台灣前所未見的，在台灣的文化史上有著難以撼動的貢獻與地位。今年是新象文教成立四十年，其端出來的秋季拍賣會也特別有看頭，值得慢慢品味。

近半世紀來新象舉辦近萬場次的藝術活動，其中包括張大千、趙無極、楊英風、朱銘和柯錫杰等百位名家作品。今年的新象40系列活動從10月邀請「帕佛．賈維與蘇黎世管弦樂團」演出起，本月15日至18日由「帕胡德長笛四重奏與柏林愛樂好友們」及「視覺展覽．重量級學者論壇．新象相關文化藝術家相繼串連慶賀」接棒演出。而重頭戲則落在12月2日在富邦國際會議中心舉辦的「新象40專項拍賣競標會」。

本次新象秋拍飄散出濃郁的茶香味，負責新象「茶」專場的顧問，也是中華收藏家協會理事長陳良宗指出，自從普洱茶攻占國際拍賣市場，落槌價屢創新高後，也帶動台灣的老茶發展。他說，這次秋拍在茶專場中有不少頗為吸睛的亮點極品，其中有一件拍品是1950年出產的「紅印鐵餅」，除帶有原包裝外，品相完美無瑕，在老印級茶中甚為稀有。他指著包裝膜裡的重量標示366g說，該茶廠的普洱採用鐵餅緊壓製作，包裝八中茶字為紅色，在質量上和香氣上與紅印各擅其場，在喝一片少一片的普洱老茶中堪稱遺世孤品。

珍藏紅印鐵餅

陳良宗轉身端出一筒印有模糊紅色印字，隱約看出是「70年古茶樹」字樣，並用厚實的透明塑膠袋套好的茶筒，接著他拿出一片外觀保存得極為良好的普洱圓茶告訴我：「裡面就是我手上的河內盛利茶行『飛機商標』圓茶。」他說，這就是所謂的邊境茶，只是茶菁都是動輒20公尺高的古茶樹採下來的，這批以港商為主的收藏家，當初是重金請孟力海茶廠的老師父們用純正古法訂製的，回台灣後一放就逾40年。而「飛機商標」指的是坐飛機銷往法國、俄羅斯及歐洲的普洱茶，是相當值得珍藏的普洱茶王。陳良宗引用鄧時海曾說的話：「我們現在存茶，是為了50年後，我們的子孫都有茶喝。」來強調收藏普洱或台灣老茶需要有心人去傳承、延續，至於價格高低，只是附加價值罷了。

王攀元的畫作《人在天涯》充分反映他典型的風格，枯樹形單影隻般的斜倚，畫面以憂鬱的藍色為基調，枯樹旁不經意出現的人影映襯著彼此寂寥，畫面簡單、自然，卻有強大的感染力。有人說這幅畫象徵著「鄉愁」，在1949年到台灣後，歸鄉竟成了模糊幻影，只能從夢中追尋。王攀元的創作無論在水彩的層次感與豐沛性、油畫構圖的現代化與強烈情感，及東方水墨的意象化與空靈性，在台灣美術史上是空前的，也占有非常重要的地位。

純正古法訂製

此外，清乾隆時期的《銅胎鎏金掐絲琺瑯甪端香薰》也頗為引人矚目，該品以綠色琺瑯釉為地，填掐絲綠藍黃等彩釉，諸色交輝而層次宛然。此件「甪端」上鐫楷書「大清乾隆年制」六字款，並以純銅為胎，體態豐滿結實，腹部中空，可作香熏使用，其最大特色是將掐絲琺瑯工藝與鏨胎琺瑯工藝完美結合，故造型生動，鎏金璨然，釉色搭配和諧，堪為清代琺瑯器的佳作。

此次秋拍物件精彩奪目，豐富多元，除前述介紹的諸多臻品外，還有非洲藝術、近現代書畫、中西式古董傢俱，及古董玉石珠寶等，以多元文化的面貌與視野來呈現新象40的過去成就與未來發展。

f藝術典藏圈【快來加入粉絲團按讚】

(中國時報)