高雄不容糟蹋VS.用包容愛高雄 綠悲情 韓溫馨

2018年11月19日 04:10 中國時報 林宏聰 、 林瑞益 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

相較於民進黨悲情牌，韓國瑜則提出高雄價值是「包容」，有信心帶領高雄邁向光明未來。（本報資料照片）

民進黨高雄市長候選人陳其邁超級星期天晚會號稱10萬人潮，雖主辦方預告要走快樂溫馨路線，但遭吳敦義諷刺「母豬」的陳菊一上台，即多次疾呼「高雄人站出來、不能被侮辱」，走回悲情路線，對比韓國瑜造勢場歡欣鼓舞，高下立判。

其邁造勢晚會 高喊反霸凌

民進黨傾巢而出顧高雄，前高雄市長、駐日代表謝長廷與總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德及前行政院長游錫堃均出席岡山晚會力挺陳其邁；謝長廷細數政績，並表示無法包容對手的造假、霸凌，帶領群眾高喊，「反造假、反霸凌，我站出來！」

遭國民黨主席吳敦義諷刺「母豬」的陳菊出場，台上綠委立刻獻上擁抱，全場氣笛喇叭狂鳴，她向吳喊話：「我是台灣人的女兒，我不是母豬，我為台灣努力，是有尊嚴、有骨氣、有志氣的台灣人子孫！」

「可以糟蹋陳菊，但不能糟蹋高雄！高雄人站出來！」陳菊以高亢聲調催化受害者形象，指228事件時她遭判唯一死刑，言語霸凌只是小事，拜託高雄鄉親，在民進黨選情困難時刻別再隱忍，要站出來投票。

陳其邁在賴清德陪伴下進場，被支持者熱情包圍，200公尺走20分鐘。陳其邁致詞以北風與太陽做比喻，表示韓流總會過去，春天馬上到來，他並強調，知道大家對花媽被糟蹋感到憤怒，拜託鄉親把憤怒

化為力量，化為支持他的選票。

要求還花媽公道 激化敵我

晚會最後由滅火器樂團主唱楊大正演唱〈島嶼天光〉，他與陳其邁深深擁抱，眼眶泛淚，情緒渲染台下每位支持者。

相較綠營強打悲情牌，韓國瑜提出高雄價值應是「包容」，歷任多位市長皆非高雄人，代表大家都能愛高雄，高雄也會愛大家，他有信心帶領高雄邁向光明未來；但陳其邁晚會仍一再訴求「正港高雄人」，高喊「高雄人」，強調高雄不老不窮、要還花媽公道、給謝長廷溫暖，激化敵我氣氛。

韓帶領高雄 邁向光明未來

至於吳敦義失言，本來極可能是韓流大危機，但韓國瑜沒閃躲，18日晚鳳山造勢緊急更改致詞稿，對台下10多萬支持者直批吳敦義發言「非常不適當」、「如果一定要來助選，請你不要口出惡言、人身攻擊」，成為對吳敦義開炮第一人。昨天韓則全心準備今天的辯論，沒有受吳的失言風波影響。

韓國瑜化危機為轉機，拉高格局，若不尊重他堅持「乾淨的選舉」，連黨主席也照罵不誤，順勢撕開對手欲加其身的國民黨標籤；一旦挺過吳敦義失言風波，對手若再攻擊他骨子裡是正藍軍，還有多少人聽得下去？

(中國時報)