國際奧會最後通牒 東奧正名若過 中華奧會恐丟會籍

2018年11月19日 04:10 中國時報 林永富 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

九合一選舉將在下周六登場，國際奧會（IOC）第3度致函中華台北奧會，對我國即將舉行的東奧正名公投表達關切，並首次致函體育署長高俊雄，表示IOC雖不會干預我國的選舉程序，完全尊重言論自由，但強調提案管轄權為IOC所有，重申片面改名，IOC將不予核准。

由於這是國際奧會首度致函我國的體育行政主管機關首長，等於是IOC對台灣發出最後通牒，明確警告東奧正名公投案一旦過關，IOC將以違反憲章處罰台灣，極可能中止或取消承認台灣的會籍。

擁提案權 IOC不准片面改名

國際奧會副執行長兼國家奧會關係部部長皮爾．米洛（Pere Miro）16日具名致函中華台北奧會、體育署長高俊雄，表示任何試圖對中華台北奧會過度施壓而違反1981年洛桑協議，及進行違反IOC執委會決定的行為，將被視為外界干預，將使中華台北奧會面臨奧林匹克憲章中針對此類案例所設的保護性措施，特別是IOC憲章第27.9條。

所以，IOC期盼在中華台北地區應以推展奧林匹克活動的利益，勝過政治考量，以免打斷中華台北奧會代表團及選手備戰未來國際運動賽事，並避免將不必要的情況複雜化。

IOC曾於5月初致函台灣，表示經IOC執委會議決議不會核准中華台北奧會改名，台灣與IOC於1981年簽定的洛桑協議並未改變，明定IOC同意台灣以「Chinese Taipei」為名參與國際賽事，任何名稱的改變均需經過IOC執委會的核准。IOC上月中旬再函詢中華台北奧會有關公投程序及可能影響，並要求中華奧會表明立場。

勿為政治 斷送選手參賽權

國民黨立院黨團書記長曾銘宗曾呼籲，希望公投案發起人、奧運國手紀政及民進黨政府能聽進IOC的提醒，政治歸政治、體育歸體育，不要利用統獨爭議干擾台灣選手在國際上的發展，讓台灣淪為國際體壇的孤兒。

一旦我國會籍被暫停，還有可能在改善後恢復，但若會籍被取消，要再重新申請入會獲得承認，必須為聯合國會員或國際紅十字會員，但我國兩者都不是，這恐將斷送參加任何正式國際運動賽會資格。

(中國時報)