敬老金又不是救濟 為何排富

2018年11月19日 04:10 中國時報 陳建瑜 、陳燕珩／台北報導 、陳燕珩／台北報導

北市選戰進入白熱化，「重陽敬老金」發放問題成為候選人交鋒的議題。台北市長柯文哲昨強調，政策要可長可久，「不是把錢發一發就掰掰」，但國民黨籍台北市長候選人丁守中回擊，重陽敬老金又不是「社會救濟金」，為何要排富？柯爸柯媽在新竹市也拿4000元，為何台北市沒有？

柯強調「政策要可長可久」

台北市長第二場公辦政見發表會昨登場，除民進黨籍台北市長候選人姚文智缺席外，其餘4位候選人均到場完成兩輪發表。

近來掃街拜票頻遭長者抗議取消敬老金，柯文哲昨特地大談敬老政策，試圖止血。柯文哲指出，現在北市中低收入戶仍有發放敬老金，但對非較窮者，他希望把錢留下來，當有一天長者生病時，可以有個完整的照護系統。

柯文哲強調，有些政策短期不討喜，但長期是對的，政治不該用仇恨當作驅動力，不應鼓動老人來反對，製造「世代衝突」，政策要可長可久，「不是把錢發一發就掰掰」，政治要有堅持跟理想性。

隨後發表的丁守中對柯的說法不以為然。丁說，台灣台北怎麼會有世代戰爭？他們應該要加強年輕人的創新創業，支持年輕人求學就業，協助年輕人找工作及加強輔導育幼負擔減輕。

丁重申「基於對長輩尊重」

丁守中強調，「重陽敬老金」不是「社會救濟金」，為何要排富？全台灣都有，也可見全世界對長輩或資深公民因對國家社會貢獻而表彰，給予公車免費或半價，這是基於對長者的尊重，這不是「社會救濟金」。

丁守中指出，重陽敬老金不應有排富，柯文哲的爸媽在新竹市也都拿4000元，為何台北市沒有？就是因為柯文哲的基本觀念不正確，如何領導城市？

丁守中表示，他對台北市持續虛耗感到非常擔心，高雄有北漂問題，台北卻有嚴重的西漂、外漂問題，為何年輕人要離鄉背景、度假打工？度假是假的，但打工是真的，就是因為台灣沒有好的工作機會，尤其台北市無法扮演領導羊的角色。

(中國時報)