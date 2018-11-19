選前最後星期天 柯P狂打政績牌

2018年11月19日 04:10 中國時報 林縉明 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

選前最後黃金星期天，台北市長柯文哲昨晚選在北門廣場舉辦「光榮城市」園遊會暨造勢晚會，他主打西區門戶計畫、還債530億、交通月票1280元等政績，挽救告急選情，面對砍掉重陽敬老金成為對手攻擊目標，柯文哲呼籲對手不要再打口水戰，講別人壞話自己不會變好。

柯文哲昨晚造勢活動以園遊會、音樂會呈現，邀請歌手劉福助、謝和弦輪番開唱，晚間接近8時30分，柯文哲徒步穿越北門，在支持者簇擁下走上舞台，包括市府行政團隊、友柯議員及柯爸媽、太太陳佩琪均到場力挺。

柯文哲致詞提到，會選在北門廣場辦晚會，是因為4年前他上任當晚，隨即拆掉8年未使用的忠孝西路公車專用道，後來又拆除忠孝橋引道、遷移國光客運西站打造行旅廣場，推動西區門戶計畫及軸線翻轉，成為任內重要且最有自信的政績。

面對藍綠夾殺，柯文哲高呼，台灣的政黨政治已經變成「幫派政治」，只要跟你同黨，做什麼壞事都要cover你，跟你不同黨，做什麼都要杯葛你。但他不管當醫生或當市長，從來不問黨派，「只要是台北市民，就是我服務的對象。」柯訴諸跳脫藍綠說，台灣要往前走，必須以市民的自覺取代藍綠的對決。

民進黨籍的台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰則不畏黨紀處分到場力挺，陳景峻上台助講指出，4年來為了台北願景，柯帶領團隊往前走，改革持續在發生，呼籲民眾相信台北、相信柯文哲。

相較4年前柯文哲有綠營相挺動員，造勢晚會湧入超過20萬人，此次柯綠分手後，缺乏政黨奧援，人數不如上次，但主辦單位仍聲稱現場有超過4萬人。

(中國時報)