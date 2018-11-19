破釜沉舟 姚辭立委前進北市府

2018年11月19日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

選舉倒數5天，民進黨台北市長候選人姚文智昨在北市府前舉辦造勢活動，姚陣營宣稱湧入5萬人搖旗吶喊。姚在致詞時除了大打「國家首都牌」，強調自己是「世界級會做事」，更破釜沉舟表示，將即日請辭立委，全力向前走。

綠委吳思瑤則高喊，民進黨要用一席立委，換一席市長。

昨天是選前超級星期天，姚文智舉辦「手護國家首都」活動，綠營議員全部到場相挺，下午3點33分從市府廣場出發，逐一向全長3.6公里的人龍擊掌。沿路有民眾喊出「棄柯保姚」，姚媽媽羅輝子也現身車隊中，向群眾揮手致意。

姚文智昨日的活動，僅有政院祕書長卓榮泰、文化部長鄭麗君、世大運前執行長蘇麗瓊到場力挺。駐日代表謝長廷返台後首場造勢在高雄，媒體追問姚，是否覺得遺憾？姚回應，「一點都不會」，因為謝更早就答應去高雄場；不過姚也說，謝長廷今天會陪他在大同區、大龍峒保安宮出發掃街。

姚文智致詞時除重申自己的東區大公園、淡水河skyline、第二胎國家養政策，他強調自己會選市長，是因為心裡懷抱對這城市的夢想，想改變都市所面臨的問題，並為市民打造世界級都市的生活。姚強調，自己沒有網路聲量、媒體聲援，也不是網紅，更沒有花招很多，有的就是在座聲援他的民眾。他更聲援民進黨其他縣市的候選人，「讓陳其邁凍蒜」、「讓黃偉哲凍蒜」、「讓蘇貞昌凍蒜」，並強調對於市政問題都準備妥當，就等大展身手，「我會做事，而且是世界級會做事的」。姚文智也表示，為了證明最堅決、不驚惶、勇往直前的決心，在這麼多人的見證之下，將辭掉立委全力前進，前進台北市政府。姚說，他沒有退路、沒有依靠，但他會依靠每一個台北市民勇敢向前拚。

在姚文智宣布辭去立委後，現場群眾情緒沸騰，紛紛高喊「凍蒜」、「加油」。

(中國時報)