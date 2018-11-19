藍綠回歸基本盤 首都打起傳統戰

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中國時報

歷屆縣市長選舉中，台北市長選舉總是全台最受矚目的戰場，但「韓流」在今年第3季異軍突出，選戰重點轉移到高雄市，台北的話題性不足，藍綠在諸多考量下，在最後階段決定回歸訴求基本盤歸隊以對抗白色力量，2014年以空戰定勝負的台北市長選舉，未料到在2018打得如此傳統，搞起組織戰來。

無論是國民黨候選人丁守中或民進黨候選人姚文智，在選舉的最後一周，策略皆轉為強化固有藍綠版圖，拉抬投票率做最後一搏。兩人狂打台北市長柯文哲取消重陽敬老金，就是想刺激出傳統、年長者投票。

丁守中炮打柯文哲競選總幹事小野後，察覺有助團結藍軍，近期頻炮轟民進黨執政不當，並同時發動立委勤訪藍營基層，強化藍軍團結；同樣地，姚文智也猛打統獨、反威權，昨天更宣布辭立委，展示決心給綠軍看，目的也是激發北市深綠選民的支持，丁、姚在最後階段都拚命要把藍綠盤擴張到最大。

丁、姚會做此調整，也與「韓流」有關，原本柯文哲在空戰領域占盡優勢，但「韓流」一發不可收拾，蓋過柯文哲的網路聲量，柯文哲近幾次的造勢動員力都不足，丁姚也想賭一次，若柯過去的年輕投票部隊不出來，那就是丁姚的老人投票部隊影響力變大之時。

這是2018首都之戰的奇特之處，氣氛熱不起來，最近一次台北市長選舉能被輿論高度關注的議題，竟是台北市長候選人吳萼洋的「蜂蜜檸檬」，讓網路刮起KUSO風潮，不過這也只是趣味插曲，對於其他人提了什麼政見，許多人還是沒概念。

因此，在話題不熱的狀況下，投票率恐怕會比以前低，柯文哲上次能當選，多少是仰賴太陽花學運後，年輕人突現參與政治的熱度，但這批支持學運的年輕人，過了4年後能否認同柯文哲？選前剩下5天，柯文哲會提何政策，激勵年輕人出來投票給他，這將是觀察的重點。

(中國時報)

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