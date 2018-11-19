吳蕚洋再出奇招 要訓練柯當總統

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中國時報
／台北報導

首都之戰競爭激烈，藍、綠與柯陣營把握最後衝刺機會，另2名無黨籍候選人也頻出奇招爭取支持。近來因「蜂蜜檸檬」爆紅的吳蕚洋，18日在政見發表會上不唱歌，改演短劇，要民眾把票投他，「我來訓練柯P當總統」；李錫錕則要選民別選「怪怪的」、「乖乖的」候選人，他預備做「最狂的台北市長」。

吳蕚洋因力推蜂蜜檸檬治百病，又在辯論會上高歌，成功掀起話題，昨在台北市長最後一場政見發表會上，他依舊不按牌理出牌，強調當選後不會拋棄台北市民選總統，因此他的政見是替全民找合適的總統人選，從擔任他的副市長開始培養。

話鋒一轉，吳蕚洋分析起柯文哲性格，他直批柯欠缺慈悲和智慧，行政能力不足、氣度不夠，但優點是學習能力快、腦筋不錯，只要改正思維，會是不錯的人選，尤其很多人拱柯文哲選總統，為了不讓柯左右為難，「希望大家票投給我，我來訓練柯文哲當總統。」

吳蕚洋甚至還現場演起短劇，一人分飾兩角，模仿柯文哲搔頭談敬老金。他強調，未來可將敬老金與信用卡結合，透過銀行回饋、廠商促銷帶動消費，政府也能增加營業稅收入，不會「債留子孫」，最後呼籲市民要選讓自己高興、健康的人。

李錫錕則開出敬老金支票，直呼1500元還不夠，應該要發6000元，至於財源哪裡來，他推出發展夜間經濟政見，並任命「夜間市長」，找吳宗憲、張惠妹等演藝圈大咖擔任代言人，只要讓台北市經濟變化、賺更多錢，「老人年金6000元不是夢。」

談起其他對手，李錫錕語帶諷刺說，吳蕚洋若沒有蜂蜜檸檬、姚文智若沒有民進黨、丁守中若沒有國民黨、柯文哲若沒有台北市長身分，他們是誰？反觀李錫錕沒有台大教授身分，還是最狂教授，他已預備要做「最狂的台北市長」。

(中國時報)

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