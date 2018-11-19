乾淨選 政策辯論直球對決

2018年11月19日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜與對手民進黨陳其邁19日直球對決辯論，韓昨天閉關練功，由韓妻李佳芬出馬，帶領當地議員候選人，直搗被視為綠營票倉、鳳山前鎮交界的肉豆公市場掃街拜票，受到攤商與民眾熱情歡迎；至於對韓國瑜辯論有信心嗎？李佳芬受訪表示，「絕對沒問題！」

李佳芬親切熱情 融化人心

李佳芬昨天早上9時30分與有「立院神力女超人」封號的立委許淑華，以及鳳山當地議員候選人們到肉豆公市場拜票，李佳芬逐一向攤商和民眾握手寒暄，希望替先生催票、拉票；其中，現場也有其他的賣菜郎對她喊「愛你一萬年」，民眾要求拍照簽名，她通通來者不拒，熱情大方融化人心。

婦人髮燙一半 衝出喊凍蒜

李佳芬市場拜票遇到不少攤商比出1號手勢，甚至有支持者送包子與粽子象徵「包中」，還有婦人燙髮燙到一半，聽到韓國瑜的妻子到市場拜票，火速衝出去熱情喊「韓國瑜！凍蒜！韓市長夫人好有氣質！」李佳芬笑說，「高雄鄉親真的好可愛！」

對於韓、陳辯論會，李佳芬指出，她幫韓國瑜當啦啦隊，幫他料理好周邊的事情，剩下就是韓國瑜自己處理；她透露，辯論資料一定要準備，也有很多熱心人士，每天都有很多人提供意見，韓國瑜就是盡量把它消化。

不攻擊 相信台灣民眾水準

李佳芬只是擔心大家對韓國瑜的期待太高，她認為，辯論就是兩方候選人將自己想要論述的意見完整表達，讓民眾能了解候選人重視的想法及未來的作法，她對先生的辯論相當有信心。

另國民黨主席吳敦義「母豬」說暗諷總統府秘書長陳菊惹議，吳雖已為失言道歉，李佳芬受訪也表示，「我覺得不適當！」她強調，韓希望以不攻擊、乾淨的打完選戰，也為台灣做到乾淨選舉，台灣民主這麼多年，他們對自己有期許，也非常相信台灣民眾的水準。

(中國時報)