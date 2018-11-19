選賢能 是否在地人不重要

2018年11月19日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

瑜邁有共識？高雄市長選舉激戰，民進黨陳其邁近來頻喊「票投在地高雄囝仔」，藍營韓國瑜卻說不只歷任高雄市長來自外地，連9個立委也有8人不是高雄人；陳其邁妻子吳虹18日被問及此事，首度認同韓國瑜看法，直言「是不是在地人不重要！」

韓的高雄價值 吳虹認同

4歲即搬到高雄的陳其邁近來在各地造勢會場上，總是呼籲群眾票投「真正在地的高雄囝仔」，韓國瑜17日晚間鳳山造勢時，點出高雄歷任市長包括蘇南成、吳敦義、謝長廷、陳菊都不是高雄人，民進黨9位立委除了林岱樺外，8個都不是高雄人。

韓國瑜更表示，2018年4位市長候選人沒有1個人在高雄出生，包括對手陳其邁的夫人吳虹也是馬來西亞華僑；他認為，「包容」2字就是真正的高雄價值，代表大家都可以愛高雄，高雄也會愛大家。

陳陣營 有能力有包容力

陳其邁18日上午專心準備電視辯論，吳虹當他的分身前往市場拜票，受訪時被媒體問及對韓國瑜說法的意見，她表示，認同韓國瑜所說的高雄價值，「我們也都一直很包容，也都沒有排斥任何外來的」。

吳虹說，當然不一定非要在地人不可，像謝長廷、陳菊市也都不是在地人，只要有能力做好就不是問題，「當然我們並不是在選說是不是在地人，要看候選人特質、能力，對政策的執行力、協調力」。

熟悉地方 跟基層站一起

她解釋，選舉並不完全是在地人與非在地人的競爭，只要對於地方事務夠了解，願意下來跟基層民眾站一起，都不是問題。

吳虹昨天在左營楠梓區議員陪同下，前往哈囉市場、莒光市場掃街拜票，媒體問她深入藍營票倉是否會緊張，吳虹說，陳其邁曾在左楠選過3次立委，對當地非常熟悉，所以她很開心能夠來市場跟老朋友、支持者們問候。

(中國時報)