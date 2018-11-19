韓打破國民黨大老文化 俐落處理危機

2018年11月19日 04:10 中國時報 周毓翔

國民黨高雄市長候選人韓國瑜17日在鳳山造勢所發表的談話，被各界譽為典範，韓以拉高高度做開場，該回擊、該解釋的，都做了。對國民黨主席吳敦義「母豬說」，他更是毫不猶豫地表達不認同，政治上來說，這可說是振奮人心並訴諸團結的經典演說，也可做為危機處理的教科書。

韓國瑜點出高雄的價值就是「包容」，直接了當地打臉民進黨這一年來不斷以空降高雄打擊他，即使韓國瑜說出很多人都不知道的事實：陳其邁妻子吳虹是馬來西亞僑生，「但只要來高雄，高雄人都是熱情擁抱你」，即使是吳虹隔天被問到此事，也只能表達認同。

面對各種抹黑、抹紅，無論是來自哪裡的，他也抬頭挺胸直接面對。他靠著唱詹雅雯的歌曲，希望化解對立，再用「死要死在台灣、埋在台灣」，駁斥所有抹紅言論，也順勢用幽默倒打了那些企圖操作統獨爭議的民進黨民代一掌。

韓國瑜也完整履行他不攻擊對手的承諾，至今仍然堅持。他把競選格局提高到理念之爭，「可以乾淨的輸，但不能骯髒的贏」，以凸顯對手抹黑手段的惡質。他的演講柔中帶硬，不帶煙硝味，但是該回擊的都回擊了，最後大開自己光頭玩笑，讓全場笑成一片，這是一場支持者歡喜，反對者也無法動怒的演講。

但最令人吃驚的，是他在群眾面前，直接指出自家黨主席的錯誤言論。除了危機處理相當快速乾淨，這可能也是國民黨能夠打破「大老文化」的契機，國民黨長期被批是恩庇侍從體制，底下的人很少敢公開槓上高層，對於上面的錯誤，國民黨人通常是先閃躲或打圓場，不敢指出大老們的錯誤。

這也是國民黨一直以來沒換血的原因，國民黨被幾個大老綁架太久，但他們的公眾形象早已腐朽，有為者覺得壯志難伸，自會求去；留下來的，如果家裡沒背景，就只能捧著大老，按資排輩，等著出頭。

韓國瑜在眾人面前炮轟黨主席，可看作是國民黨新一代崛起的號角，可以鼓勵沒背景，但有理念的新血投入國民黨，大老不是不能挑戰，黨內體制不是不能變化，國民黨也必須要積極回應「韓流」現象，才能展現新氣象。

(中國時報)