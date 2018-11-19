「神豬」霸凌 連勝文批綠雙重標準

連勝文在自己的臉書上貼文述說當年被柯文哲稱為「神豬」霸凌的心情。（摘自連勝文臉書）

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中國時報
本報記者／綜合報導

國民黨主席吳敦義暗批總統府祕書長「肥滋滋」、「母豬」，引發黨內外撻伐，吳敦義昨雖正式道歉，但失言風波也讓不少藍營候選人火速與吳切割；不過，蔡英文總統18日原本在台中輔選時肯定吳主席公開道歉，但她晚間出席南投縣造勢大會時，口氣卻轉趨嚴厲，她說，「這是公然地踐踏台灣的民主，也是對女性的羞辱」。

蔡英文表示，這個關鍵的時刻，很遺憾看到國民黨的吳敦義主席竟然用失格的言論，來批評陳菊祕書長。

過去曾被綠營取笑為「神豬」的國民黨中央委員連勝文昨發臉書吐苦水，他回想4年前他參選台北市長，被柯文哲團隊，還有民進黨在網路上用「神豬」霸凌他，還自認幽默，「而當時社會的氛圍對這些人，卻總是寬待。」

連勝文最近瘦身有成，日前還秀街舞讓網友大開眼界。他強調自己過去幾年努力減肥，不是為了「神豬」這個稱號，真的是為了健康，想活久一點。他也非常了解，因自己的身材美醜而遭人貶損的感受。

吳敦義已經為對陳菊的不當發言而道歉，連勝文希望民進黨或柯文哲團隊，在義憤填膺或是打算在網路上要攻擊別人時，能夠用要吳敦義道歉的同一套標準，來檢驗自己，不要再用雙重標準了。

至於藍營選將也果斷與吳敦義切割，新北市長候選人侯友宜表示，雖然已經道歉了 但已破壞了團隊長期以來的努力，把選舉的步驟也破壞了，選舉不是製造對立和仇恨，我們希望是用正向的力量往前。

國民黨台北市長候選人丁守中也表示，失言就是失言，失言就該道歉，但這次選舉主要是台灣經濟低迷、生活很差，為了拚經濟，要對民進黨做不信任投票。

同黨的台中市長候選人盧秀燕指出，公眾的事情可以評論，但不能涉及人身攻擊，若踩到這條界線，該道歉就道歉。

(中國時報)

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