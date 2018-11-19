轟失言態度兩極 婦團淪綠營附庸

2018年11月19日 04:10 中國時報 崔慈悌

吳敦義以「肥滋滋的大母豬」等字眼暗諷陳菊，引發婦權團體強烈批判。吳的發言確實失當，但相對於史英的「摸到女朋友床上」，同樣是失言道歉，婦權團體態度卻是兩極，明顯的「兩套標準」。

人本基金會批評韓國瑜唱紅的《夜襲》，日前發起連署並召開記者會，基金會董事長史英說，「追女朋友如果唱《夜襲》，是要摸到女友床上，我們都很樂見。」在與會台灣公民參與協會代表許慧盈提醒下，史英發現失言，隨即道歉改口「即使追女朋友也反對夜襲」。

對於史英的失言，平時為爭取性別平等挺身而出的婦權團體全都噤聲，參與連署的勵馨基金會執行長紀惠容也表示，她沒有參加記者會，所以沒辦法評論，但她認為，史英縱然失言也已經道歉了。

不過，對於吳敦義以「肥滋滋的母豬」暗諷陳菊，且隨即道歉，紀惠容卻說，這對肥胖者、女性都是很大的歧視，要吳勇於面對，並提醒他身為前副總統，應該更加謹言慎行。其他婦權團體也陸續站出來批評吳「霸凌」、「歧視」婦女。

史英以戲謔的口吻說出樂見「摸到女朋友床上」，和吳敦義「肥滋滋母豬」的發言，對女性都充滿物化和性別歧視，尤其是樂見男人「夜襲」女友，更是對女性的不尊重，兩人在公開場合作出這樣的言論，都非常不恰當。

但同樣是失言，綠營的史英被認為已沒必要再批評，甚至認為道歉的舉動值得嘉許，而藍營的吳敦義就被認為是對女性「很大的歧視」、「言語上的霸凌」，明顯是「因人而異」「因色彩而異」。

婦聯會被黨產會認為是國民黨的附隨組織，而遭到抄家滅門，但許多婦權團體以中立為名，作為上卻儼然是綠營的附隨組織。

婦權團體成立的宗旨既是在為女性爭取權益、推動性別平等觀念和教育，只要碰到任何不尊重女性的地方，無論是誰，無論是哪一黨，該批評就批評，該爭取就爭取，立場應該一致且一視同仁，只有先自重，才能讓社會更懂得尊重婦女。

(中國時報)