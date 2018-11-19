180萬竊案私了疑雲 被檢驗就心虛 蘇作賊喊抓賊

2018年11月19日 04:10 中國時報 譚宇哲 、宋原彰／新北報導 、宋原彰／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌在台北縣長任內住處180萬元失竊疑雲，金錢來源前後說法不一及隱匿報案原因，連日來媒體多次詢問蘇，蘇避談細節，批評對手抹黑他已逝的母親、冷飯熱炒；新北市議員候選人葉元之說，蘇過去質疑侯友宜太太家的資產尖酸刻薄，自己被檢驗，就心虛逃避，「真是作賊喊抓賊」。

避談細節 反控被抹黑

針對藍營質疑，蘇貞昌昨表示，侯友宜逃漏稅不願被檢驗，還撿別人抹黑的資料談，呼籲直接辦辯論、做交叉詰問，「不要躲在議員或其他人的後面，閃閃躲躲還冷飯熱炒。」

蘇貞昌說，對手從抹黑他的阿公，進一步抹黑他的母親，此事（失竊案）多年前已有完整報導，現在侯又重提，再次抹黑他，「不覺得很羞恥嗎？」

葉元之指出，根據2004年5月2日《台灣日報》報導：蘇貞昌幕僚廖志堅說，蘇貞昌在民國90年爭取縣長連任時，的確有遭竊賊偷走約180多萬現金，其中100萬現金是兄弟姊妹包給蘇媽媽的紅包，而蘇媽媽為了祝福蘇貞昌能順利連任成功，將這些錢用紅紙包起來，並在紅紙寫滿祝福的字眼送給蘇貞昌，而其餘80多萬現金，則是競選時的零用金。

他說，今天外界質疑蘇貞昌的是，為什麼當年說遭竊的80萬是「競選零用金」，現在卻說是「母親多年積蓄」，為什麼說謊？為什麼不報案？

報假案卸責 說法不一

葉元之說，蘇貞昌說別再抹黑他已故母親，真是作賊喊抓賊，到底過去是誰在抹黑侯友宜過世的岳父？蘇貞昌抹黑別人親人時尖酸惡毒，自己被檢驗就心虛逃避，拿過世的母親當作自己的遮羞布，把報假案的罪行推到過世母親身上，這叫作孝順嗎？

(中國時報)