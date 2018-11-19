轉移焦點無法抹去道德瑕疵

2018年11月19日 04:10 中國時報 陳俊雄

民進黨新北市長候選人蘇貞昌17年前遭竊180萬元，但他說法百變且前後兜不攏，反而意圖轉移焦點，叫陣對手重開辯論，質疑侯友宜文化大學大群館不繳稅，猛打對手卻遲遲不願把事實說清楚、講明白，何以取信於民？

蘇貞昌熟稔法律，也深諳台灣刑法屬於「罪刑法定原則」，如果要指謫犯罪，不但要有具體事實佐證，還得附上所犯法條才能算數；在蘇貞昌及綠營從選戰迄今持續猛打的文化大學大群館案上，蘇貞昌開口、閉口指謫侯友宜逃漏稅、違法，但犯了哪條法律？逃了那些稅？卻說不出個所以然。

若真如蘇所質疑，依照綠營東南西北廠的本事，會不趁此機會把侯友宜全家祖宗十八代好好翻查一番，讓他永遠不得翻身？結果卻是，侯友宜不僅沒有官司纏身，反而人氣愈打愈旺。

蘇貞昌匿報家中遭竊事實，則是連累2名板橋警分局基層員警因登載不實受到處分，要是從刑法相關規定探究，蘇貞昌此舉已觸犯「偽造文書罪」，怎麼還有資格，向接受檢驗證明清白的對手叫陣辯論，企圖顧左右而言他？

「法律是最低限度的道德」，發生在17年前的180萬元遭竊案，雖已罹於時效不可能再追訴，外人也可能永遠無法探究事實真相，但以人權律師身分崛起的蘇貞昌，若是依舊選擇模糊焦點，不願說清真相，極可能在人生的下半場，留下無法抹去的道德瑕疵。

(中國時報)