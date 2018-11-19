轉移焦點無法抹去道德瑕疵

友善列印
中國時報

民進黨新北市長候選人蘇貞昌17年前遭竊180萬元，但他說法百變且前後兜不攏，反而意圖轉移焦點，叫陣對手重開辯論，質疑侯友宜文化大學大群館不繳稅，猛打對手卻遲遲不願把事實說清楚、講明白，何以取信於民？

蘇貞昌熟稔法律，也深諳台灣刑法屬於「罪刑法定原則」，如果要指謫犯罪，不但要有具體事實佐證，還得附上所犯法條才能算數；在蘇貞昌及綠營從選戰迄今持續猛打的文化大學大群館案上，蘇貞昌開口、閉口指謫侯友宜逃漏稅、違法，但犯了哪條法律？逃了那些稅？卻說不出個所以然。

若真如蘇所質疑，依照綠營東南西北廠的本事，會不趁此機會把侯友宜全家祖宗十八代好好翻查一番，讓他永遠不得翻身？結果卻是，侯友宜不僅沒有官司纏身，反而人氣愈打愈旺。

蘇貞昌匿報家中遭竊事實，則是連累2名板橋警分局基層員警因登載不實受到處分，要是從刑法相關規定探究，蘇貞昌此舉已觸犯「偽造文書罪」，怎麼還有資格，向接受檢驗證明清白的對手叫陣辯論，企圖顧左右而言他？

「法律是最低限度的道德」，發生在17年前的180萬元遭竊案，雖已罹於時效不可能再追訴，外人也可能永遠無法探究事實真相，但以人權律師身分崛起的蘇貞昌，若是依舊選擇模糊焦點，不願說清真相，極可能在人生的下半場，留下無法抹去的道德瑕疵。

(中國時報)

180萬竊案私了疑雲 被檢驗就心虛… 侯友宜淚喊 追求定位 而非地位

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。