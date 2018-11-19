侯友宜淚喊 追求定位 而非地位

國民黨新北市長候選人侯友宜（中）18日出席新莊造勢晚會，在支持者簇擁下進場；侯友宜伸長了雙手回應支持者，在選前最後一周緊握每一張選票。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導
大選前最後一個周日，各陣營無不把握時間衝刺選情；國民黨新北市長候選人侯友宜陣營選在新莊體育館舉辦大型造勢晚會，青天白日滿地紅國旗滿場揮舞，支持者熱情為侯友宜加油。（黃世麒攝）
民進黨在土城舉行「新新北，會做事」造勢晚會，熱情支持者隨著台上主持人的指揮搖旗為老縣長加油打氣。（陳怡誠攝）

選前超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜在新莊體育館舉辦溪北大造勢晚會，現場湧入1萬5000名熱情支持者，將現場擠得水洩不通，侯友宜致詞時情緒高漲，向選民告白，他追求的價值是大家說他做得不錯，給他這樣的定位，而不是地位。

侯友宜昨晚溪北大造勢晚會，前台北縣長周錫瑋、新北市長朱立倫、國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議長蔣根煌、立委林奕華到場力挺，侯友宜到場時全場沸騰，短短50公尺走了5分鐘。

侯友宜談起21年前與白曉燕命案主嫌陳進興談判過程，險些命喪槍下，他說，老天給他一個機會讓他站在這裡，感謝老婆體諒她的老公不屬於她一個人，他眼眶溼紅喊說：「謝謝老婆讓我有機會站在這裡」、「老婆我愛妳」，展現鐵漢柔情。

面對蘇貞昌從文大案到新莊購地不停追打，侯激動澄清，他不像人家一輩子選舉，但他相信做事不分顏色，只問能力，「我這輩子永遠把別人看我的定位，比地位更重，我追求價值是大家說我做得不錯，給我這樣的定位。

朱立倫表示，蘇貞昌說他是蘇貞昌2.0，蘇多了兩點，第一點叫做會吹牛，這半年來蘇說什麼事都自己做的，長輩要吹牛沒關係，抹黑就不行。

他說，侯友宜本身正當，民進黨找不到縫隙，竟用太太家、丈人家的事攻擊，30多坪叫做炒地皮，蘇貞昌繼承父親800多坪就說不算，拜託所有鄉親一定要有正義感，用選票為侯友宜拉票、催票、投票，用選票給民進黨一個教訓。

周錫瑋指出，新北市這麼多人口，是台灣未來首都城市，從他到朱立倫一棒接一棒，是有計畫在做捷運、交通等建設，請大家讓侯友宜繼續下去把它完成。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨在土城舉辦造勢晚會，約3500民眾到場，對比前日侯友宜同樣在土城造勢晚會，湧入超過2萬支持者相形遜色。

(中國時報)

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