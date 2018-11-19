蘇說詞反覆 不報案令人費解

2018年11月19日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌近日屢被問到家中180萬元遭竊為何不報案？蘇卻跳針式回答對手冷飯熱炒，反指國民黨新北市長候選人侯友宜躲在議員背後；被蘇指涉的新北市議員林國春18日表示，揭露蘇貞昌家中鉅款遭竊，與侯友宜沒關係，只是要求蘇貞昌以超高標準檢視別人時，自己要用同一標準接受檢視。

林國春表示，一般民眾的觀念只要家中遭竊，不論是貴重財物或1輛腳踏車，都會向警方報案，為何蘇貞昌卻和一般人不一樣？若照蘇貞昌的說法，遭竊的是母親一輩子的積蓄，於情於法，不是更應該積極尋回？除非另有隱情？蘇貞昌始終沒說清楚。

他說，更重要的是，一般人連家裡存放18萬都不太可能，何況是180萬！對於來源，蘇貞昌先說是母親包給他的大紅包，後又說是母親一輩子的積蓄，說詞反覆，難以服眾。

林國春指出，蘇貞昌一再表示自己是被害人，卻始終不說明為何不報案，反倒指責負責治安的警察才應該覺得丟臉。林國春說，蘇前縣長的這番言論，已引起眾多基層員警反彈，他們要問蘇縣長，你不報案，警察要怎麼破案？竟還把過錯怪到警察頭上！

他表示，目前社會質疑蘇貞昌的是家中存放鉅款遭竊卻不報案的理由，蘇貞昌卻一再跳針說「之前已經說明」、「冷飯熱炒」，甚至去扯國民黨抹黑他的媽媽、阿公，完全是在模糊焦點。

林國春強調，當年50萬元以上的竊案屬重大刑案，警方須成立專案小組偵辦，蘇貞昌當時若能如實報案，警方必定全力追查，極可能早就把陳銘德竊盜集團瓦解，也就不會拖了2年才破案，2年之中有多少被害人本來應該不會受害，身為縣長及律師竟連這種觀念都沒有。

他舉例，一般人在人身、財物遭受威脅迫害時，絕大多數都會向警方報案，僅少數人會因擔心遭到報復選擇不報案，但蘇貞昌當時身為縣長，隨時有維安人員在側，完全不用考慮會受到報復，不報案的原因實在令人費解。

(中國時報)